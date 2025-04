Predsednik deželnega CONI je Andrea Marcon

Deželni olimpijski komite ima novega predsednika. Prihodnje olimpijsko štiriletje bo deželni CONI vodil 51-letni Furlan Andrea Marcon, doma iz kraja Castions di Strada. Pred tem je bil Marcon osem let na čelu italijanske državne zveze bejzbola in softballa. Na včerajšnji volilni skupščini je Marcon premagal drugega predsedniškega kandidata Giovannija Adamija, z rezultatom 43 preferenc proti 16.

Marcon je danes predstavil svojo odborniško ekipo. Podpredsednika sta Antonio De Benedittis in Mara Navarria. Drugi odborniki so: Maria Grazia Perrucci, Alessandro Michelli (slednji je sicer bil na Adamijevi listi), Giuliano Clinori, Renato Pelessoni (član sekcije za orientacijski tek pri gropajsko-padriški Gaji) in Martina Orzan, ki je bila že pred podpredsednica deželnega Conija. Orzanova bo odgovorna za sekcijo Scuola dello sport, tehnično komisijo bo vodil nekdanji košarkar Michele Antonutti, predstavnik atletov pa bo Krasov paralimpijski namiznoteniški igralec Matteo Parenzan.