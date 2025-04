Poraz zaletovk, sočanke presenetile, pomembna zmaga Sloge Tabor

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Porcia 0:3 (22:25, 18:25, 19:25)

Zalet: Vattovaz, Winkler, Giurda, F. Misciali, Surian, I. Misciali, Stergonšek, Tromba, Gabriele, Lakovič, Luxa, Movio (L). Trener: Privileggi.

Zaletovke so se zelo dobro upirale prvim na lestvici, šesterki iz Porcie, ki je zelo izkušena ekipa. Odbojkarice trenerja Nicholasa Privileggija so dale vse od sebe in so zelo drago prodale svojo kožo, tako da jih je trener na koncu, kljub porazu, pohvalil.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Cervignano 3:2 (22:25, 25:20, 25:11, 23:25, 15:11)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 24, J. Cotič 3, L. Berzacola 4, Komic 15, Paulin 12, Flospergher (L), Ferfoglia (L), A. Berzacola 11, Tosolini, Soprani, Gruden, Spindler, Menis 7, Colja 4. Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach - Albapont Sporting Club Cervignano 3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 25:22)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 7, Mavrič – Žikić 26, Mesar 6, Mezzari 2, Segre 14, Vremec 18, Vattovaz (libero 1), Petric (libero 2), Kalc, Lozej, Mattana 0. Trener: Manià

Sloga Tabor Studio Vegliach je tudi v povratnem krogu premagala ekipo iz Cervignana in jo z novimi tremi točkami tudi dohitela na lestvici in to kljub odigranemu srečanju manj. Čeprav se je tekma zaključila po štirih setih, je trajala skoraj dve uri, saj je bila izredno izenačena.

Začetek je bil sicer za Slogo Tabor Studio Veglich nadvse obetaven, saj so domači odbojkarji takoj povedli in z visoko prednostjo vodili že z 23:13. A gostje se niso predali in z zagrizeno in učinkovito obrambo, ki je bila skozi vso tekmo vedno na mestu, znižali zaostanek na 23:18, kar seveda ni bilo dovolj za osvojitev seta, a jim je vlilo poguma, da so v drugem zaigrali kot prerojeni. Izkoristili so vsako pomanjkljivost v vrstah Sloge Tabor Studio Vegliach in visoko povedli z 19:12. Vse je kazalo, da bo seta kmalu konec, ko so Slogaši vendarle odreagirali, začeli nižati razliko in goste ujeli pri izidu 23:23, a sta jim dve povsem naivni napaki preprečili, da bi niz obrnili v svojo korist. Tretji in četrti sta bila zelo izenačena: v tretjem so bili naši odbojkarji stalno v rahli prednosti, v četrtem pa jim je uspelo izničiti začetni zaostanek, povesti s 17:13, a so se morali potem pošteno potruditi, da so strli odpor gostov, ki so se na vse kriplje trudili, da bi izsilili igranje petega seta, kar jim na srečo ni uspelo.

Trener Loris Manià je bil seveda z osvojitvijo vseh treh točk zadovoljen, vendar je pristavil: »Tudi tokrat je mojim fantom včasih 'odpovedala glava', tako da so zagrešili preveč nepotrebnih napak, predvsem na servisu ob ravno nepravem trenutku. Do konca prvenstva so še tri tekme, ena na gostovanju in dve doma, za miren obstanek pa nam manjkajo, po mojem mnenju, še tri točke.«