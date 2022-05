Italija – Slovenija v Trstu, spektakel na celi črti

Tekma med Italijo in Slovenijo bo višek košarkarsko obarvanega tedna. »Azzurri« bodo v Trst prispeli že v nedeljo, 19. junija, Slovenci pa dan kasneje. Reprezentanci bosta cel teden izmenično trenirali v dvorani Allianz Dome. Enega izmed treningov si bodo lahko ogledali tudi mladi košarkarji klubov projekta Jadran. V sredo, 22. junija, bo v Narodnem domu v Trstu (lokacija ni bila izbrana naključno) potekala tiskovna konferenca s predstavniki obeh reprezentanc (za vsako selektor in en košarkar). Dogodek bo oplemenitil krajši nastop gojencev Glasbene Matice. Dan kasneje bodo ob 20. uri v gledališču Miela predvajali dokumentarni film 2017 - »Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak« (režiser Goran Vojnović), ki bo sicer premiero doživel v petek v Stožicah. Ker bo v Trstu na razpolago le 300 mest, pozivajo Jadranovi organizatorji, naj si zainteresirani vnaprej rezervirajo karte (3335232386 - Erika ali 3475144972 - Primož). Ves teden pa bo pestro na Velikem trgu, kjer se bodo na priložnostnem košarkarskem igrišču zvrstile tekme med mladinskimi ekipami z obeh strani meje, prijateljska tekma Jadranove članske ekipe in tekma veteranov ter spektakularno tekmovanje v zabijanju z osmimi specialisti iz različnih evropskih držav. Zraven igrišča bo potekala 1. izvedba Trieste Sneakers Festivala z razstavo nekaterih izmed najbolj ikoničnih športnih copat.

Vse je pripravljeno za veliki košarkarski spektakel, ki bo čez manj kot mesec dni v Trstu. V soboto, 25. junija, se bosta v dvorani Allianz Dome ob 20.30 na pripravljalni tekmi pomerili reprezentanci Italije in Slovenije. Domača italijanska peterka proti aktualnim evropskim prvakom, pri katerih bosta po vsej verjetnosti ponovno združila moči Luka Dončić in Goran Dragić. Zvezdnik Dallasa je s porazom v konferenčnem finalu zaključil uspešno sezono v ligi NBA in se v naslednjih dneh vrača v domovino, zlati kapetan pa bo, kot kaže, po večletnem premoru ponovno oblekel reprezentančni dres. Organizatorji tržaške tekme, med katerimi je v prvi vrsti AŠZ Jadran , so prepričani, da bodo evropski prvaki z Dončićem na čelu pravi magnet za košarkarske navdušence iz širše okolice.

Daleč največ zanimanja bo kajpak pritegnila sobotna tekma, za katero se bo v torek začela predprodaja vstopnic (več informacij v naslednjih dneh). Za obe nacionalni zvezi (FIP in KZS) bo prestižni dvoboj v dvorani Allianz Dome izjemna vizitka. Prisoten bo najbrž tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, mogoče pa si bo tekmo v živo ogledal tudi predsednik CONI Giovanni Malagò. Tekmo bodo v Italiji v živo predvajali po televizijski mreži Sky Sport, v Sloveniji (in vseh ostalih državah nekdanje Jugoslavije) pa po kanalu Šport TV. Pravico na igrišču bodo delili slovenski sodnik in dva italijanska, med tekmo pa bo za čiščenje igrišča zadolžena šesterica mladih košarkarjev slovenskih ekip. Med krajšimi prekinitvami bodo gledalce zabavale članice društva Cheerdance Millienium, med polčasoma pa bo poletela svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils iz Slovenije. Skratka spektakel na celi črti.

»Tekma bo prvi korak k še tesnejšemu sodelovanju med Jadranom, ZSŠDI in zvezama FIP in KZS. Že se je porodila ideja o skupni kandidaturi za organizacijo enega izmed mladinskih EP. Za nas bo ta dogodek tudi nekakšna generalka za turnir Eurocup No Borders za U16, ki ga bomo organizirali konec oktobra in na katerem bodo nastopali največji evropski klubi. Ob tej priliki pa smo tudi izjemno ponosni, da so vse naše glavne slovenske ustanove podprle organizacijo tekme. Za slovensko narodno skupnost v Italiji bo velik praznik,« je povedal Jadranov menedžer Boris Vitez.