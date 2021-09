Slovenija je bila tik pred podvigom v finalu moškega odbojkarskega prvenstva na Poljskem proti Italiji, ki pa je nato osvojila peti set. Končni izid je bil 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11) za »azzurre«, ki so se tako po šestnajstih letih vrnili na vrh Evrope. Pred kratkim so se z evropskim naslovom okitile tudi Italijanke. Slovenski odbojkarji pa so spet evropski podprvaki. Tako Italija kot Slovenija sta si z vstopo v finale že izborili mesto na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto.