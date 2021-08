Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu in Filippo Tortu so slavili v štafeti 4x100 metrov. Četverica Italijanov je za zgolj stotinko sekunde ugnala zasledovalce iz Velike Britanije. Za Jacobsa je to že druga zlata kolajna v atletiki. Pred nekaj dnevi je namreč slavil v teku na 100 metrov. Danes je tako italijanska izbrana vrsta spet dokazala, da je najhitrejša na svetu.

