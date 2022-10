Italijankam bron na svetovnem prvenstvu

Na tekmi za bron na svetovnem prvenstvu, ki sta ga gostili Poljska in Nizozemska, so zmagale italijanske odbojkarice, ki so s precej prepričljivim 3:0 ugnale Američanke, sicer aktualne olimpijske prvakinje.

V prvem nizu so Američanke imele dober ritem, ki pa so ga znale Italijanke zaustaviti in prve osvojiti 25. točko. Najboljši je bil drugi niz, v katerem so ZDA uspele doseči le 15. točk: »azzurre« so igrale brez napak, zelo prepričljivo v napadu in v bloku, Američanke pa so veliko grešile. Tretji niz pa je bil najbolj napet, saj so ZDA že povedle 24:20, a so Italijanke izničile kar štiri set žoge in na koncu tudi po zaslugi napak Američank zmagale in se veselile brona.

Ob 20.00 bosta za zlato igrali Srbija in Brazilija.

Italija – ZDA 3:0 (25:20, 25:15, 27:25)