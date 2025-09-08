Ponedeljek, 08 september 2025
Italijanke svetovne prvakinje, slovenski košarkarji izločili Italijo

V finalu ženskega svetovnega odbojkarskega prvenstva je Italija premagala Turčijo. Slovenija (Dončić 42 točk) se je uvrstila v četrtfinale košarkarskega EP. Po tekmi je odstopil selektor Italije Tržačan Gianmarco Pozzecco

Jan Grgič |
Latvija |
7. sep. 2025 | 20:48
    Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca (LILLIAN SUWANRUMPHA / ANSA)
    Slovenski košarkarski zvezdnik je proti Italiji zbral kar 42 točk (TOMS KALNINS / ANSA)
»AZZURRE« PRVIČ PO LETU 2022

Odbojkarice Italije so postale nove svetovne prvakinje. V finalu so na svetovnem prvenstvu na Tajskem po petih nizih premagale Turkinje s 3:2 (23, -13, 24, -19, 8). Za Italijanke je to druga zlata medalja na SP (2002), medtem ko so Turkinje sploh prvič osvojile odličje na tem tekmovanju. Italijanke so bile najboljše že lansko leto na olimpijskih igrah v Parizu in tako združile svetovni in olimpijski naslov.

SLOVENCI V OSMINI FINALA BOLJŠI OD ITALIJANOV

Košarkarji Slovenije so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v Rigi. Premagali so Italijo s 84:77, v sredo, 10. septembra pa jih čaka Nemčija. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 42 točk. Za Slovenijo je bila to četrta zaporedna zmaga na tem prvenstvu in hkrati osma uvrstitev v top 8 na zadnjih devetih evropskih prvenstvih. Pred četrtfinalom je izpadla le 2015 v Franciji. Z Italijo je Slovenija ohranila stoodstotni izkupiček na evropskih prvenstvih - dobila je vse štiri dvoboje v tem stoletju, slabši izkupiček v zadnjem obdobju pa ima s tekmecem v četrtfinalu. Po tekmi je selektor italijanske izbrane vrste Tržačan Gianmarco Pozzecco odstopil.

