Italijanke svetovne prvakinje, slovenski košarkarji izločili Italijo

»AZZURRE« PRVIČ PO LETU 2022

Odbojkarice Italije so postale nove svetovne prvakinje. V finalu so na svetovnem prvenstvu na Tajskem po petih nizih premagale Turkinje s 3:2 (23, -13, 24, -19, 8). Za Italijanke je to druga zlata medalja na SP (2002), medtem ko so Turkinje sploh prvič osvojile odličje na tem tekmovanju. Italijanke so bile najboljše že lansko leto na olimpijskih igrah v Parizu in tako združile svetovni in olimpijski naslov.

SLOVENCI V OSMINI FINALA BOLJŠI OD ITALIJANOV

Košarkarji Slovenije so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v Rigi. Premagali so Italijo s 84:77, v sredo, 10. septembra pa jih čaka Nemčija. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 42 točk. Za Slovenijo je bila to četrta zaporedna zmaga na tem prvenstvu in hkrati osma uvrstitev v top 8 na zadnjih devetih evropskih prvenstvih. Pred četrtfinalom je izpadla le 2015 v Franciji. Z Italijo je Slovenija ohranila stoodstotni izkupiček na evropskih prvenstvih - dobila je vse štiri dvoboje v tem stoletju, slabši izkupiček v zadnjem obdobju pa ima s tekmecem v četrtfinalu. Po tekmi je selektor italijanske izbrane vrste Tržačan Gianmarco Pozzecco odstopil.