Italijanski in bolgarski odbojkarji finalisti odbojkarskega SP

Bolgarska in italijanska odbojkarska reprezentanca sta finalistki letošnjega svetovnega prvenstva na Filipinih. V Pasayu so Bolgari v današnjem prvem polfinalu premagali Češko s 3:1 (20, -23, 21, 22), v drugem pa so bili nato Italijani boljši od Poljakov s 3:0 (21, 22, 23).

Italijanski odbojkarji so danes ugnali še Poljake in bodo v finalu naskakovali peti naslov, s čimer bi le še za enega zaostajali za nekdanjo Sovjetsko zvezo, ki je s šestimi naslovi najuspešnejša.

Poljska je bila pred polfinalnim obračunom z Italijani na prvenstvu še nepremagana, a se bodo aktualni evropski prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov morali zadovoljiti zgolj s tekmo za bronasto odličje. Poljaki tako ostajajo pri treh naslovih najboljšega na svetu, proti Češki pa bodo lovili šesto medaljo na SP. Ob treh zlatih imajo tudi dve srebrni.

V prvem nizu sta danes ekipi delali kar nekaj napak, Poljaki pa so vmes vodili že za štiri točke. Do konca so jih Italijani ujeli in tudi precej bolje odigrali zaključek niza. V uvodu drugega so Poljaki spet za malenkost vodili, a so Italijani hitro prevzeli pobudo in niz podobno kot prejšnjega pripeljali do konca. V tretjem je Poljakom najdlje kazalo na boljši izkupiček, vseskozi so vodili, na devetnajsti točki pa so jih Italijani ujeli in zopet bolje odigrali končnico niza.

Tekma za 3. mesto med Češko in Poljsko bo na sporedu v nedeljo ob 8.30, finalni dvoboj med Italijani in Bolgari pa ob 12.30.