Italijanski odbojkarji na SP prvi polfinalisti

Odbojkarji Italije v četrtfinalu svetovnega prvenstva na Filipinih niso dovolili še enega presenečenja. Proti Belgiji so branilci naslova klonili v skupinskem delu prvenstva, tokrat pa istega tekmeca povsem nadigrali, zmagali s 3:0 (13, 18, 18) in brez težav postali prvi polfinalisti.

V polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Turčijo, ki se je začel ob 14. uri.

Italijani, ki so v osmini finala izločili Argentino, pred tem pa brez izgubljenega niza premagali še Alžirijo in Ukrajino, so bili do zdaj štirikrat svetovni prvaki. Poleg leta 2022 so naslov trikrat osvojili med letoma 1990 in 1998.