Ivan Gulič ob dvojčkih Gustin

Ricmanjskega košarkarja Ivana Guliča (letnik 2006) je Košarkarska zveze Slovenije (KZS) povabila na poskusni trening nacionalnega programa MU18 za košarkarje rojene v letu 2005 in mlajše. Sedemnajstletnik je član ekipe Pallacanestro Trieste U17 in ima ob italijanskem že nekaj let tudi slovensko državljanstvo. »Zelo se veselim povabila, končno je bil ves trud, ki ga vsakodnevno vlagam poplačan. Do stika s KZS je prišlo po zaslugi mojega nekdanjega trenerja Boruta Sile,« je povedal Gulič, ki bo jutri s tržaško ekipo v Vareseju odigral zadnjo tekmo meddeželne faze italijanskega prvenstva U17.

Ob Guliču bosta v nedeljo v Postojni pod vodstvom strokovnega štaba KZS (trenerja Dejan Gašparin in Matic Vidic) trenirala tudi visokorasla repenska dvojčka Alex in Erik Gustin (2005), ki sta člana ljubljanske Ilirije in sta že nekaj časa v krogu slovenskih mladinskih reprezentanc. Skupno se bo v Postojni v soboto in nedeljo zvrstilo 38 košarkarjev.