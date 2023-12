Izenačenji za Juventino in Sovodnje

ELITNA LIGA

Juventina – Zaule Rabuiese 0:0

Juventina: Gregoris, Colavecchio, Munzone, Gambino, De Cecco, Brichese, Specogna (Piscopo), Botter, Bertoli, Lombardi (Pillon) Tuan.Trener: Bernardo.

Juventina je v vnaprej odigrani tekmi 14. kroga elitne lige osvojila točko. Na domačem igrišču je izenačila proti ekipi Zaule Rabuiese. Dvoboj se je končal brez zadetkov. Gostje niso bili nikoli resno nevarni, domači nogometaši pa so bili štirikrat zelo blizu zadetka. V prvem polčasu je strel Specogne zaustavil vratar Dagnolo, v izteku drugega polčasa pa so Žaveljci na golovi črti odbili strele Bertolija, Piscopa in Tuana. Rdeče-beli so sicer ostali tudi brez dveh čistih enajstmetrovk: v prvem polčasu zaradi vidnega dotika z roko gostujočega branilca, manj kot deset minut pred koncem tekme pa zaradi nesojenega prekrška nad Pillonom.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Azzurra Gorizia 1:1 (0:0)

Strelec: 85. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Feri, Simčič, Rijavec, Petejan, Umek, A. Juren, Kožuh, Marassi, Klančič, Peressini (M. Juren). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so v 13. krogu doma proti vodilni Azzurri osvojili dragoceno točko. Lahko bi celo iztrgali celoten izkupiček, saj so gostje svoj zadetek dosegli iz očitnega nedovoljenega položaja, ki pa ga sodnik ni dosodil. Varovanci trenerja Trangonija so predvsem v drugem polčasu, kljub slabemu vremenu in razmočenemu igrišču, igrali zelo dobro in stalno napadali. Zadeli so tudi vratnico s Klančičem in prečko z Martinom Jurnom. Le-ta pa je proti koncu srečanja le uspel premagati gostujočega vratarja in priigrati Sovodnjam več kot zasluženo točko.