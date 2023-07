»Jadralke se moramo dvojno truditi«

Tržaška jadralka Francesca Clapcich se je vpisala v zgodovino italijanskega jadranja. Je prva Italijanka, ki je zmagala na regati The Ocean Race, naslednici regate Volvo Ocean Race. Januarja se je odpravila na epsko plovbo okoli sveta, ki je trajala šest mesecev in pol. Preplula je več kot 30.000 navtičnih milj. Zmaga z ameriško posadko na jadrnici 11th Hour Racing je bila še slajša, ker je sklepni del regate potekal na domačem dvorišču, v Genovi. regata je bila prelomna tudi zato, ker sta v petdesetletni zgodovini regate prvič pokal dvignili italijanska jadralka in ameriška posadka. uresničile so se dvojne sanje. Po eni najzahtevnejših regat na svetu si bo Clapcicheva zdaj vzela čas za družino. Jadralka je poročena z ameriško jadralko Sally Barkow, s katero ima tudi enoletno hčerkico Harriet. Še pred zasluženim počitkom je nekaj dragocenega časa posvetila tudi novinarjem. Z jadralko, ki se je sicer dvakrat udeležila olimpijskih iger, enkrat pa je že sodelovala na regati The Ocean Race, smo po telefonu poklepetali o občutkih, ki jo prevevajo, jadranju na sploh in načrtih za prihodnost.

Kako bi opisali občutke, ko je postalo jasno, da ste zmagali na tako prestižni regati?

Čeprav je minilo že nekaj dni od zmage, še zdaj ne morem verjeti, da nam je uspel ta podvig. Naš cilj je bil doseči dober rezultat, a si nikoli nisem mislila, da bom prva Italijanka z zmago na tej regati. Občutki so edinstveni. Težko jih opišem z besedami. Tudi to, da je bil cilj v Italiji, je pripomoglo še k večji čustvenosti, saj me je pričakala množica ljudi.

Vzrok za veselje je bil dvojen. Sojadralci na jadrnici 11th Hour Racing Team so Ameriki prijadrali prvo zmago.

Regata bo ostala nepozabna, saj je bila regata, na kateri je bilo za vse prvič. Prvič je zmagala ameriška barka, prvič je zmagala Italijanka. Glede na to, da začetek ni bil najboljši in da smo med regato doživeli kar nekaj neprijetnosti in nesreč, se je vse izteklo sanjsko. Vztrajnost je bila na koncu poplačana.

