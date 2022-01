V košarkarski državni C-ligi gold, v kateri nastopa Jadran Monticolo&Foti in spada pod okrilje deželne zveze iz Veneta, so podaljšali prekinitev prvenstva, ki je bilo sprva zaradi slabe epidemiološke slike napovedana do vključno nedelje, 16. januarja. Košarkarji Jadrana bodo tako mirovali do vključno nedelje, 30. januarja. Jadran bo moral tako nadoknaditi štiri tekme: proti traškemu Cusu, Padovi, Miranu in Oderzu.