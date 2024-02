Jadran Gostol bo play-out začel in končal na Čarboli

Deželni odbor košarkarske zveze FIP Veneto je v sredo objavil začasni spored tekem play-outa za obstanek v meddeželni B-ligi. V njem bodo nastopali tudi košarkarji Jadrana Gostol, ki so redni del prvenstva sklenili na 10. mestu v skupini D. Svojo pot v končnici bodo začeli na domačem parketu na Čarboli, kjer se bodo prihodnjo nedeljo (3. marca) pomerili z Nervianesejem.

V končnici za obstanek se bo pomerilo sedem ekip iz severovzhodne konference, in sicer tri iz skupine C (Social OSAMilano, Nervianese in Libertas Cernusco) ter štiri iz skupine D (poleg Jadrana še Iseo, Padova in Murano). Ekipe bodo play-out začele s točkami, ki so jih v rednem delu osvojile v medsebojnih obračunih z ostalimi konkurenti za obstanek. Iseo bo tako startal z 10 točkami, Padova s šestimi, Jadran, Murano, Milano, Nervianese in Cernusco pa s štirimi.

Kot že omenjeno bo Jadran svoje nastope začel na domačem parketu, v drugem krogu pa se bo v gosteh pomeril z Milanom. V tretjem krogu bodo kapetan Malalan in soigralci prosti, v četrtem pa jih čaka gostovanje v kraju Cernusco sul Naviglio. Tako Milano kot Cernusco sta v prvem delu sezone igrala domače tekme ob sobotah. V povratnem delu bo Jadran najprej gostoval v Nervianu (v nedeljo, 27. marca), dvakrat bo igral doma, enkrat pa bo prost. V zadnjem krogu, ki bo na sporedu v nedeljo, 21. aprila, bodo Jadranovi košarkarji na Čarboli gostil Cernusco. Zveza bo dokončni spored tekem objavila v naslednjih dneh.