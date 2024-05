Sesljanska plaža Castelreggio nared že sredi maja

Čeprav bo sesljanska plaža Castelreggio uradno odprla vrata 15. maja in na njej delavci z vso vnemo delajo, da bi bilo do takrat vse popolnoma nared, je lepo vreme nanjo privabilo že marsikoga, ki izkorišča prve močnejše sončne žarke. Najbolj pogumni so tudi že skočili v še dokaj hladno morje.

V senčnem zavetju so Stefano Raso, odgovorni za plažo pri družbi Servizio ricreativo Sistiana Srl (SRS), ki upravlja kopališče, devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in občinska odbornica za šport in kulturo Marjanka Ban predstavili, kaj lahko pričakujejo obiskovalci kopališča v letošnji poletni sezoni.

Nekaj storitev so izboljšali, nekatere stvari pa se ne bodo spremenile. Na veselje kopalcev ostajajo cene za storitve enake lanskim. Za prostor z dvema ležalnikoma in senčnikom bodo morali tako prebivalci devinsko-nabrežinske občine dnevno odšteti 13 evrov, ostali pa 16.

Upravitelji plaže so imeli največ dela z odpravljanjem škode po novembrskem visokem plimovanju, ki je tudi tu pustilo več posledic. Med drugim je plima odnesla klančino, ki je bila namenjena invalidom in gibalno oviranim osebam za lažji dostop do morja. Upravitelji so se odločili, da olajšano pot do morja uredijo na zahodnem delu plaže (v smeri proti Portopiccolu oziroma nekdanjemu lokalu Cohiba), pred tem se je namreč nahajala na vzhodni strani. »Zaradi plimovanja je bil na tistem delu plaže vstop v vodo zelo strm, tam, kjer smo pot uredili sedaj, pa je veliko manj. Poleg tega bodo gibalno ovirani imeli tako zraven tudi sanitarije, ki so jim namenjene,« je izpostavil Raso.