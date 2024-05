Breg bo igral v deželnem final-fouru za napredovanje

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (zlata - rdeča skupina)

Bor Radenska – Gonars 74:69 (16:14, 36:28, 53:55)

Bor: Gallocchio 13 (7:10, 0:2, 2:7), Možina 11 (4:5, 2:3, 1:2), Comar 17 (4:5, 8:11, 0:1), Sosič 6 (4:4, 1:4, -), Zettin 0 (-, 0:2, 0:1), Strle 4 (2:2, 1:1, -), Venturini 2 (2:2, 0:4, 0:1), Lettieri 6 (-, 3:6, -), Finatti 15 (-, 3:4, 3:12), Skoko in Savoia nv. Trener: Kladnik.

Borovi košarkarji so po zamenjavi trenerja (Sašo Krčalića je nadomestil Klemen Kladinik) v predpredzadnjem krogu zlate - rdeče skupine deželne divizije 1 na domačem igrišču s 74:69 ugnali Gonars. Tekma je bila ves čas zelo napeta in izenačena, tako da je o zmagovalcu odločala zadnja četrtina. Šest minut pred koncem je bil izid izenačen pri 61:61, dobri dve minuti kasneje pa so trdoživi gostje vodili že s štirimi točkami naskoka (63:67). Ko je že kazalo, da je dvoboj izgubljen, so Kladinkovi varovanci, med katerimi sta tokrat izstopala predvsem Enrico Možina in Piero Comar, s srčno igro in mirnimi živci prišli do preobrata in zasluženo slavili. Omeniti velja še, da je moral igrišče predčasno zapustiti veteran Peter Sosič, ki je bil izključen zaradi ugovarjanja.

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (bronasta - B skupina)

Dom – Pasian di Prato 78:70 (28:17, 38:37, 56:47)

Dom: Demartin 0 (-, -, 0:1), Abrami 23 (2:3, 6:10, 3:7), Salvi 5 (0:2, 1:4, 1:3), Miklus 0 (-, -, -), M. Zavadlav 6 (-, 0:3, 2:4), G. Zavadlav 21 (2:2, 5:11, 3:4), Devetta 11 (3:8, 4:7, -), Devetak 8 (-, 4:6, -), Komic 0 (-, -, -), Dreas 4 (-, 2:2, -), Marini nv. Trener: Graziani.

V boju za obstanek v deželni diviziji 1 je Dom dosegel zelo pomembno zmago. Na domačem parketu so goriški košarkarji z 78:70 premagali Pasian di Prato. Točkovno so se izenačili s furlansko ekipo, ki pa je po zmagi z 12 točkami na prvi tekmi ohranili pozitivno koš razliko v svojo korist. Domačini so tekmo začeli zelo zagrizeno in si na krilih razigranih Davida Abramija in Gabrijela Zavadlava po prvi četrtini priigrali že 11 točk prednosti (28:17). Sledil je rahel padec učinkovitosti, kar so gostje izkoristili in znova ujeli priključek. Drugi polčas je postregel z zelo hitro in agresivno igro, v kateri pa je bil Dom na koncu za odtenek boljši. Kot že omenjeno sta bila strelsko najbolje razpoložena kapetan Abrami (23 točk) in Gabrijel Zavadlav (21), pod košema pa sta se s števinimi ujetimi odbitmi žogami izkazala mladi Devetta in izkušeni Devetak.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (povratni finale play-offa tržaške skupine)

Breg SV Impianti – Barcolana 65:63 (20:17, 38:29, 46:43, 57:57)

Breg: Maurel 5 (1:2, 2:9, -), Zeriul 3 (-, 0:1, 1:3), Smotlak 9 (2:2, 2:3, 1:3), Celin 5 (-, 1:4, 1:8), Coretti 0 (-, -, -), M. Terčon 8 (2:6, 3:7, 0:2), Fonda 2 (-, 1:4, -), D. Terčon 9 (1:2, 4:6, -), Gregori 16 (3:4, 5:7, 1:8), Devcich 2 (-, 1:1, -), Mucci 6 (-, 3:4, 0:1), Filipac nv. Trener: Dean Oberdan.

Košarkarji Brega SV Impianti so tudi v povratnem finalu play-offa tržaške skupine deželne divizije 2 premagali Barcolano in si tako prislužili nastop v deželnem final-fouru, ki bo odločal o napredovanju v višjo ligo. V polfinalu se bodo Dolinčani pomerili z zmagovalcem goriške skupine, v drugem polfinalnem paru pa si bosta nasproti stali najboljši ekipi iz videmske in iz pordenonske skupine. Finalista bosta napredovala v deželno divizijo 1. Final-four bo na sporedu konec maja.

Izid sinočnjega zelo izenačenega dvoboja v Dolini med Bregom in Barcolano je bil 65:63, o zmagovalcu pa je odločal podaljšek. Po rednem delu tekme je bil izid 57:57, v dodatnih petih minutah pa so Oberdanovi varovanci dosegli koš več od nasprotnikov. Po koncu tekme so se pokrajinskega naslova z Bregovimi košarkarji veselili številni navijači, ki so do tudi tokrat do zadnjega kotička napolnili tribune dolinske športne dvorane.