Dallas s ključnim Dončićem izenačil stanje v zmagah

Košarkarji Dallasa so na drugi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA premagali Oklahoma City Thunder s 119:110 in pred selitvijo v Teksas skupni izid v zmagah poravnali na 1:1. Ključni igralec je bil tudi tokrat Luka Dončič z 29 točkami, 10 skoki, sedmimi podajami, tremi ukradenimi žogami in blokado.

Drugi strelec ekipe pa je bil P. J. Washington, ki je prav tako dosegel 29 točk in 11 skokov. Manjkal je večji učinek Kyrieja Irvinga, ki je le dvakrat zadel iz igre in dosegel le devet točk, a je z 11 podajami uspešno razigraval s ekipo. Končno se je izigral tudi Tim Hardaway s 17 koši.

Naslednja tekma bo že v soboto ob 21.30 v Dallasu, kjer bo tudi četrti obračun.

Na drugi tekmi večera je Cleveland presenetljivo premagal Boston s 118:94 in prav tako izenačil na 1:1.