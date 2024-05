Petri Grassi izročili Merkujevo nagrado

Prepoznavnost, široka razgledanost, izvirnost in perspektivnost pa tudi ljubezen do skupnosti, iz katere izhaja, so vrline, ki odlikujejo Petro Grassi, so zapisali v utemeljitvi nagrade, ki so jo v četrtek zvečer na dvorcu Geiringer izročili dirigentki in pevki. Nagrado Pavle Merkù za izjemne dosežke na zborovskem področju bienalno podeljujeta Svet slovenskih organizacij (SSO) in tržaško Združenje cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) v sklopu projekta Cantate in ob Dnevu Evrope.

Žirijo nagrade, poimenovane po tržaškem skladatelju, so sestavljali strokovnjakinja za zborovsko področje Branka Kljun, radijska urednica Tamara Stanese, skladatelj in dirigent Patrick Quaggiato, Marija Brecelj kot predstavnica SSO in Bogdan Kralj kot predstavnik ZCPZ. Priznanje je Petri Grassi na dvorcu na Škorklji izročila skladateljeva hči Jasna Merkù. Večer, ki ga je vodila Rossana Paliaga, je obogatilo petje slovenske vokalne skupine IngeniuM, mednarodno priznane skupine, ki je za svoje dosežke prejela zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.