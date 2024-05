Pogačar razred zase tudi v kronometru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je z izjemno predstavo slavil zmago na 7. etapi dirke po Italiji. V 40,6 km dolgem posamičnem kronometru med Folignom in Perugio je za 17 sekund ugnal italijanskega specialista v vožnji na čas Filippa Ganno (Ineos Grenadiers), ki je dolgo časa držal najboljši čas. Pogačar je v ravninskem delu stopnejval ritem, na zadnjem vzponu proti središču Perugie pa je pridobil veliko časa. Na tretje in četrto mesto sta se uvrstila še dva kolesarja moštva Ineos Grenadiers, in sicer Američan Magnus Sheffield (+ 0:49) in Nizozemec Thymen Arensman (+ 1:00).

Pogačar je z današnjo zmago veliko pridobil tudi v skupnem sešteveku Gira. Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je pred to etapo zaostajal 46 sekund za Pogačarjem, je izgubil natanko dve minuti. Na drugem mestu v skupnem seštevku ga je prehitel Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), ki je bil v kronometru osmi z minuto in 49 sekund zaostanka za Pogačarjem. Zaostanek Martineza zdaj znaša dve minuti in 36 sekund, zaostanek Thomasa na tretjem mestu pa dve minuti in 46 sekund. Jutri bo na sporedu zahtevna osma etapa: start bo v Folignu, cilj pa po 152 km v smučarskem središču Prati di Tivo na nadmorski višini 1450 m.