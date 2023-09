Jadran Gostol je od legende dobil recept za uspeh

Članska ekipa projekta Jadran ne nosi ob imenu le novega sponzorja - Gostol. Vletošnji sezoni bo novosti kar nekaj: najvišje postavljena slovenska ekipa pri nas bo nastopila v prenovljeni meddeželni B-ligi (ki bo novost za vse), spremembo je dočakalo tudi domače igrišče, saj se Jadran z Opčin seli (spet) na Čarbolo. Kot je na predstavitvi pred začetkom sezone v ponedeljek v Avalonu poudaril trener Gianluca Pozzecco, bo svežino prikazala tudi ekipa z »nekoliko drugačno igro, saj smo nenazadnje kader dopolnili in se temu moramo prilagoditi,« je pojasnil tržaški strateg. Jadran Gostol bo svojo prvo tekmo odigral v nedeljo v Oderzu, tako da ima ekipa še nekaj dni časa, da izpili nove napotke. Tu bodo na svoj račun prišli tudi centimetri in kak kilogram več, ki ga je Jadran Gostol pridobil - kot je povedal kapetan Saša Malalan - v poletni kupoprodajni borzi. »Prepričan sem, da bomo predvajali lepo igro in se zabavali,« je še pristavil kapetan, ki je tudi priznal, da so vse novosti več kot dobrodošle tudi za (staro) jedro ekipe, ki je bilo željno novih motivacij.

Ekipa je dobila novo trenersko dvojico, ob Pozzeccu še pomočnika Nicholasa Bazzarinija, igralski kader pa so okrepili 16-letni Tržačan Luka Ignjatović, Iacopo Demarchi in Paride Bainchini, oba lani pri tržaškem Cusu, ter hrvaški prvoligaš Duje Rađa, sin legende Dina Rađe, ki je bil tudi častni gost večera pri Briščikih. Ravno hrvaški košarkarski as, dobitnik dveh olimpijskih kolajn in dvakratni evropski prvak, je v krajšem pozdravu nazorno nakazal glavni recept za uspešno prvenstvo: »Treba je delati, delati in še delati, to je edina pot do uspeha. Bodite delavni na igrišču, v telovadnici in fitnesu in pomagajte si drug drugemu,« je povedal fantom.

Večer je bil tudi priložnost, da se novi sponzor Gastol Gopan d.o.o. iz Nove Gorice predstavi zamejski javnosti. Dobrodošlico direktorju Fabriziu Korošcu, sicer Tržačanu in Opencu, ter tesnemu sodelavcu Mitji Frandoliču je dala predsednica Jadrana Alma Žniderčič in prisotnim nakazala, da je novogoriško podjetje prvi in doslej edini glavni sponzor iz Slovenije v zgodovini združene ekipe.