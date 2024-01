Jadran Gostol praznih rok tudi v Tržiču

Falconstar – Jadran Gostol 91:84 (21:27, 47:42, 65:61)

Jadran: Ignjatović 10 (2:2, 4:4, 0:1), Batich 11 (1:3, 5:7, 0:3), Ban 14 (6:6, 4:5, 0:2), Demarchi 19 (7:8, 0:2, 4:5), De Petris 6 (-, 3:3, -), Jakin 1 (1:2, -, -), Malalan 2 (-, 1:3, -), Pregarc 4 (-, 2:5, -), Bianchini 0 (-, -, -), Milisavljevic 7 (-, 2:3, 1:7), Rađa 10 (1:1, 3:6, 1:1). Trener: Pozzecco.

Košarkarji Jadrana Gostol so v derbiju 17. kroga meddeželne B-lige proti tržiškemu Falconstarju še drugič v letošnji sezoni ostali praznih rok in utrpeli že dvanajsti poraz. Končni izid napetega dvoboja v Tržiču je bil 91:84.

Končno razliko so si domačini priigrali v zadnjih minutah igre, ko so hladnokrvno zadevali proste mete in izkoristili prekomerno živčnost v Jadranovih vrstah. Manj kot tri minute pred koncem je bil izid izenačen (77:77), nato pa se je pri gostih nekaj zataknilo. Košarkarji Falconstarja so ostali zbrani do konca in vknjižili deveto zmago v sezoni, četrto zaporedno.

Prvo četrtino so Ban Jadranovi košarkarji začeli zelo solidno in po petih minutah igre vodili s 6:10. Tržičani so kmalu zatem ujeli priključek, Ban pa je nato s košem tik pred sireno zapečatil Jadranovo vodstvo (21:27). V uvodu druge četrtine je Falconstar z dvema zaporednima trojkama takoj izenačil in si šele ob izteku priigral nekaj točk prednosti (47:42). V tem ritmu so domačini nadaljevali tudi po izhodu iz slačilnic in po petih minutah dosegli 10 točk naskoka. A Jadran ni popustil in se s srčno igro približal le na točko zaostanka. Začetek zadnje četrtine je bil zelo izenačen, saj sta si ekipi večkrat zamenjali v vodstvu. Ravnovesje je trajalo do 37. minute tekme, ko so Jadranovi košarkarji popustili predvsem mentalno.

Jadran bo na igrišče stopil spet že v nedeljo ob 18. uri, ko bo v dvoboju 18. kroga v športni dvorani na Čarboli gostil višje postavljeni San Bonifacio.