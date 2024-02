Jadran Gostol strl odpor vodilnega

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Basket Bergamo 72:58 (16:13, 34:27, 51:49)

Jadran: Ignjatović 0 (-, 0:1, 0:1), Batich 3 (1:2, 1:2, 0:1), Ban 13 (-, 2:6, 3:6), , Demarchi 12 (1:2, 1:4, 3:4), Jakin 0, Malalan 0 (-, 0:1, -), Pregarc 3 (-, 0:1, 1:1), Bianchini 9 (3:4, 3:5, -), Persi 1 (1:2, -, -), Milisavljevic 21 (2:2, 5:10, 3:9, Radja 8 (2:3, 3:7, -). Trener: Pozzecco.

Jadranovci so po zmagi v prejšnjem krogu proti Montebelluni premagali še vodilni Bergamo. Košarkarji združene ekipe so uprizorili zares dobro predstavo. S čvrsto obrambo in uspešnim napadom so nadigrali gostujočo ekipo, ki je bila proti jadranovcem brez moči. Vsi igralci so pripomogli k zasluženemu uspehu. Med vsemi pa je spet izstopal Milisavljevic, ki je bil tudi najboljši strelec domače vrste. Naj omenimo še, da je imel v vrstah Jadrana krstni nastop mladi Persi, ki je v B-ligi dosegel tudi svojo prvo točko iz prostega meta. V prihodnjem krogu čaka varovance trenerja Pozzecca izredno pomembna tekma v Muranu proti domačemu moštvu. Če želijo jadranovci ohraniti še kanček upanja za neposredni obstanek v ligi, morajo v Muranu nujno zmagati in upati na ugoden razplet na ostalih igriščih.