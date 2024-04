Jadran Gostol zaključil sezono s porazom, v Dolini enajst golov

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Libertas Cernusco 68:80 (25:22, 48:34, 60:63)

Jadran: Ignjatović 3 (-, 0:1, 1:1), Batich 8 (2:3, 3:6, 0:2), Ban 8 (-, 1:2, 2:3), Demarchi 2 (-, 1:2, 0:5), De Petris 12 (2:2, 5:9, -), Jakin 3 (1:2, 1:5, -), Malalan 0 (-, 0:2, -), Pregarc 3 (1:2, 1:3, -), Bianchini 6 (-, 3:3, -), Persi nv, Milisavljevic 10 (1:1, 3:6, 1:6), Radja 13 (3:5, 5:5, 0:1). Trener: Pozzecco.

Jadranovci, ki so si pred zadnjim krogom že zagotovili obstanek v meddeželni B-ligi, so se danes poslovili od tega, vsekakor uspešnega prvenstva s porazom. V prvem polčasu so bili povsem enakovredni vodilni ekipi Cernusco. Igrali so s pravim pristopom in bili uspešni tako v napadu kot v obrambi. V tretji četrtini pa so gostje poskrbeli za preobrat. Jadranovcem so naprtili conski pressing po vsem igrišču in pri tem niso štedili tudi z grobo igro, ki so jo sodniki dopuščali. Jadranovci pa se niso znali prilagoditi sodniškemu kriteriju. Izgubili so preveč žog in gostje so z delnim izidom 30:12 prevzeli vodstvo (60:64), ki so ga do konca tekme še povečali. Če bi za prvi polčas pohvaliti vso ekipo, bi za nadaljevanje srečanja najraje pozabili. Naj omenimo, da je med glavnim odmorom nastopila folklorna skupina Tržaške srbske skupnosti, ki je s svojim plesom zares navdušila občinstvo in delno potešilo razočaranje za poraz.

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Mladost 10:1 (5:0)

Strelci: 1. D’Alesio M., 30. Ceglie, 34. Ceglie, 35. Sabadin, 42. D’Alesio M., 48. avtogol za Breg, 62. avtogol za Mladost, 78. Succi, 81. Sabadin, 88. Carbone, 90. Farci

Breg: Pavlidis, Andreasi (Calabrese), Renar (Succi), Frangini, Čermelj, Nigris (Carbone), Sancin (Farci), Udovicich, Sabadin, M. D'Alesio, Ceglie (Capraro). Trener: Biloslavo.

Mladost: Gergolet, Novak, Bensa (M. Dreassi), Marušič (D. Dreassi), Mauri (Lavrenčič), Gerion, Gerin (Devetak), R. Faidiga, Vižintin, Vera, Terpin (Lakovič). Trener: Arrisicato.

V Dolini je padlo enajst golov, kar deset žog pa je moral iz svoje mreže pobrati vratar Mladosti Gergolet. Tekma je bila povsem enostranka. Breg se je tako še nekoliko oddaljil od mest, ki vodijo v nižjo ligo. Brežani iamjo 45 točk, medtem ko jih ima Costalunga, enajstouvrščena Costalunga, ki je prva ekipa, ki bi trenutno izpadla, 37.

Sovodnje – Isonzo 1:2 (0:0)

Strelec za Sovodnje: 78. Umek

Sovodnje: Zanier, Čavdek, Baldassi, Rijavec, Feri, Umek, Predan, Černe (A. Juren), Klančič, Kožuh (Formisano), M. Juren. Trener: Trangoni.

V Sovodnjah so vsi trije goli padli v drugem polčasu. Najprej so zadeli gostje, ki zasedajo tretje mesto na lestvici. Deset minut kasneje je za belo-modre izenačil Klemen Umek, ki je danes igral vrhunsko. Zmagoviti gol Isonza je nato padel v četrti minuti sodnikovega dodatka. Vratar Anej Zanier je sicer tudi ubranil enajstmetrovko. Sovodnje so takoi zamudile priložnost, da bi Isonzo prehitele na tretjem mestu na lestvici.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje – Pieris 0:4

Primorje: Favento, M. Ndiaye, Fraia, Miniussi, Lago, Fatigati, Ali, Chiatto, D. Ndiaye, Gaudenzi, Ciobanu. Trener: Fiore.

Proseško Primorje ja na domači Rouni visoko izgubilo proti Pierisu in ostaja na samem repu lestvice v skupini F 2. amaterske lige.

Muglia – Primorec 5:0 (2:0)

Primorec: A. Bagattin, Celardi, El Hidani (Kaurin), Sartoretto, Bigah, Taouba, Čubej (De Sio), Sadik (Stojimirović), Menozzi (Touba), D. Bagattin, Di Donato (Vesco). Trener: Marco Procacci.

Rdeč karton: 80. Celardi

Trebensko moštvo je utrpelo še en visok poraz, in to proti Muglii. Pred tekmo so si v Primorčevem taboru nadejali vsaj točko, saj sodi miljska ekipa med slabše v tej konkurenci. Gostje pa so uprizorili zelo slabo predstavo in so ustvarili le eno priložnost, ko so zadeli prečko.