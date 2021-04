Jadran in Baylor, ko še ni bil prvak NCAA

V Združenih državah Amerike je univerzitetni šport prava religija. Košarkarsko prvenstvo NCAA pa ima veliko privržencev tudi v Evropi. March Madness ali »marčevska norost« je za ljubitelje košarke spektakel, ki ga ne gre zamuditi. Finalni dvoboj za naslov prvaka je eden najbolj gledanih športnih dogodkov leta v ZDA sploh. Letos so prvaki NCAA prvič v zgodovini postali košarkarji univerze Baylor iz kraja Waco v Teksasu. Bearsi (medvedi) so v Indianapolisu, kjer je potekal zaključni turnir Final Four, s 86:70 nadigrali favorizirano ekipo Gonzaga Bulldogs, ki je bila pred finalnim dvobojem v letošnji sezoni neporažena (košarkarji univerze iz zvezne države Washington so dosegli kar 31 zaporednih zmag).

Tudi pri Jadranu se lahko pohvalijo, da so pripomogli k zgodovinskemu uspehu tekšaških medvedov. Pred slabima dvema letoma, natančneje 21. avgusta 2019, sta se namreč v športni dvorani v Žavljah na prijateljski tekmi pomerila Jadran in Baylor University. Košarkarji teksaške univerze so bili na poletni evropski turneji, na kateri so odigrali nekaj pripravljalnih tekem, eno tudi na Tržaškem. Jadranovi košarkarji, ki so ravno dan prej začeli priprave na sezono 2019/20, so odigrali solidno tekmo, na koncu pa so Bearsi slavili s 100:82. Tekme se še kako dobro spominja Jadranov kapetan Borut Ban: »Po tisti tekmi smo s soigralci začeli slediti košarkarski ekipi Baylorja in smo med letošnjim March Madnessom kar vsi navijali zanjo. Dobro se spominjam predvsem Butlerja, ki je bil MVP letošnjega finalnega turnirja, Mitchella in Teagueja. Šest igralcev, ki so igrali proti nam, od tega štiri člani prve peterke, so bili v ekipi, ki je letos osvojila naslov NCAA. Po tisti prijateljski tekmi v Žavljah smo si tudi zamenjali drese, bila je lepa izkušnja.«

Tekmo je organiziral Jadranov trener Andrea Mura, ki ga sicer na tekmi ni bilo, nadomeščala sta ga pomočnik Francesco Peric in kondicijski trener Tiziano Vidoni. Mura je že nekaj let prej z žensko ekipo miljskega Intercluba igral proti ekipi ameriške univerze, ki je gostila v Trstu.

