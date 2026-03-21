Južnotirolec Paris osvojil zadnji smuk, Hrobat pristal na petem mestu

Dominik Paris je zmagovalec zadnjega, devetega smuka sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kvitfjellu. Južnotirolec je pri 36 letih prišel do karierne 25. zmage, 20. na smukih in prve to zimo. Slovenec Miha Hrobat je najboljši smuk odpeljal ravno na finalnem dejanju smukaške sezone na Norveškem. Z zaostankom 86 stotink sekunde je bil peti.

Kranjčan je s številko 1 na startu najbolje, kar je lahko, izkoristil pogoje in bil dolgo časa na mestu vodilnega. Od tretjega mesta pa ga je na koncu ločilo 26 stotink sekunde.

Kot prvi ga je s številko 9 prehitel Švicar Alexis Monney (+0,66) ter Slovenca za dve desetinki potisnil na drugo mesto. Hrobata sta v nadaljevanju prehitela še Avstrijec Vincent Kriechmayr (+0,60) in olimpijski prvak iz Švice Franjo von Allmen, ki je za Parisom zaostal 19 stotink sekunde.

Paris je najboljšo vožnjo prikazal kot 13. na startu. V Kvitfjellu je osvojil rekordno peto smukaško zmago, s sedmimi zmagami na tem prizorišču pa se je izenačil z nekdanjim norveškim asom Kjetilo Jansrudom.

Mali kristalni globus za zmago v posebnem smukaškem seštevku, tretjo sezono zapovrstjo, je že pred finalom osvojil Švicar Marco Odermatt, ki je v Kvitfjellu končal kot sedmi (+0,92). Odermatt bo na Norveškem prejel tudi veliki kristalni globus, petega zapovrstjo, za zmago v skupnem seštevku zime. V smukaškem seštevku zime je Švicar Franjo von Allmen drugi (-191), Paris pa tretji (-265).