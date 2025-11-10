Jadran in Bor KO, zmaga Doma in SloVolleyja ZKB

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Stings Mantova – Jadran 78:72 (19:25, 42:39, 59:53)
Jadran: Rolli 2 (2:4, 0:4, 0:1), Batich 14 (1:2, 2:3, 3:6), Gulič 0 (-, -, -), Demarchi 0 (-, 0:2, 0:1), Vecchiet 7 (-, 2:4, 1:1), Jakin 0 (-, 0:2, 0:2), Pregarc 0 (-, 0:1, -), Diminić 12 (1:3, 1:4, 3:4), Persi 6 (-, 0:1, 2:3), Gobbato 23 (7:8, 5:9, 2:5), Milisavljevic 8 (1:2, 2:2, 1:6). Trener: Jogan.
C-LIGA
New San Donà – Bor Radenska 84:63 (25:14, 49:29, 73:43)
Bor: Fr. Savoia 5 (-, 1:1, 1:1), Brancati 5 (2:3, 0:2, 1:2), Gallocchio 0 (-, 0:1, 0:1), Comar 18 (-, 3:7, 4:7), Fort 3 (1:2, 1:6, 0:5), Zettin 0 (-, 0:3, 0:1), Lo Duca 2 (-, 1:8, -), Maurel 10 (0:1, 5:8, -), Finatti 10 (1:2, -, 3:5), Medizza 10 (-, 5:8, -). Trener: Consolari.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Grado – Dom 46:67 (9:8, 18:30, 36:57)
ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
Il Pozzo – SloVolley ZKB 0:3 (15:25, 15:25, 19:25)