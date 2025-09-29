Jadran in Kras KO v Pordenonu, v Trebčah derbi domačinom

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Pordenone – Jadran 78:69 (24:15, 40:33, 57:50)
Jadran: Batich 3, Demarchi 8, E. Gobbato 20, Milisavljevic 3, Diminić 20, Jakin 8, Persi 2, Vecchiet 5, Gulič 0, Pro o, Pregarc nv, Sabadin nv. Trener: Matija Jogan.
NOGOMET
ELITNA LIGA
Nuova Pordenone – Kras Repen 1:0 (1:0)
Strelec: 12. Facca (P)
Kras Repen: Buzan, De Lutti, Pacor, Janežič (Catera), Rajčevič, Male, Perhavec (Perić), Krivičić, Šolaja (Pitacco), Velikonja, Gotter (Barišić). Trener: Rok Božič.
Rdeč karton: Perhavec
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Aviano 1:1 (0:0)
Strelca: 50. Zambon (A), 89. D. Colja
Sistiana Sesljan: Grubizza, Sedmak, Greco, Disnan, Simeoni, Almberger, Crosato, Kerpan (Interlandi), Volaš, Villatora (Clemente), D. Colja. Trener: Motta.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Maranese 2:3
Strelci: Predan, Juren, Dukić (M), Dukić (M), Kabine (M)
Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Simčič, Mauri, Feri, Umek, Černe, M. Predan, Žižmond (Formisano), L. Predan (Visintin), M. Juren. Trener: Veneziano.
Rdeč karton: trener Veneziano
2. AMATERSKA LIGA
Villanova – Zarja 1:0 (1:0)
Strelec: 30. Ermacora (V) 11-m
Zarja: Loschiavo, Calabrese, Bertocchi (Bertolini), Berisha (Paulina), Ferluga, Serafini (Babbini), Carbone, Spreafico (Favone), Križmančič (Škabar), Corrente, Tawgui. Trener: Loris Cherin.
3. AMATERSKA LIGA
Primorec – Mladost 4:0 (2:0)
Strelci: 13. Moscolin, 34. Cifarelli, 62. Matassi 11-m, 77. Pischianz
Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj, E. De Sio, Matassi, L. Carli, Cifarelli, Moscolin, Savi, Žerjal, Pischianz. Trener: V. De Sio.
Mladost: Peric, Lala (Rossi), M. Dreassi, Trevisan (Marino), T. Lakovič, Verdelli, Ciaravolo (Gerin), Komjanc, Vera (Nanut), Fasciano (Svetlič), S. Lakovič. Trener: Mozetič.
Primorje 1924 – Pieris 2:3 (1:2)
Strelci: Fazio (Pie), Luchian (Pie), 35. Petković, 46. Saule, Wisniewski (Pie)
Primorje: Paulich, Celardi (Spanghero), Durić (Miniussi), Petković, P. Kaurin, Di Gregorio, F.. Kaurin, Petrucco (Bertagni), Bari (Canziani), Saule, Alessio Verni. Trener: Issich.
Vesna – Bisiaca Romana B 2:0 (1:0)
Strelca: 25. Jurincich, 85. Marchesan
Vesna: Carli, Zuppa (Puric), Sosič (Čermelj), Frangini, G. Jurincich (Renar), Udovicich, Marchesan, Carro (Capraro), Stefanato, Franzot, Antonič (Košuta). Trener: F. Jurincich.