Jadran izsilil tretjo tekmo

Jadran Monticolo&Foti – San Bonifacio 79:62 (16:16, 39:39, 58:49)

Jadran: Batich 2 (2:4, 0:2, 0:4), Ban 20 (2:4, 6:9, 2:6), De Petris 8 (2:2, 3:6, -), Jakin 4 (-, 2:3, -), Gobbato 6 (2:4, 2:3, 0:2), Malalan 11 (1:2, 5:7, -), Pregarc 6 (2:2, 2:5, -), Bunc 11 (1:2, 5:11, 0:2), Milisavljevic 11 (-, 1:1, 3:7), Skerk 0 (-, -, -). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so sinoči na Opčinah odigrali eno najboljših tekem v letošnji sezoni in z 79:62 suvereno premagali San Bonifacio. S prvo zmago po treh porazih proti ekipi iz okolice Verone (dva v zlati skupini ter poraz v prvi tekmi končnice) so tako izsilili tretjo tekmo, ki bo odločala o napredovanju v novo meddeželno ligo. Odločilni dvoboj bo v soboto ob 20.30 v San Bonifaciu.

Po povsem izenačenem prvem polčasu (16:16 po prvi četrtini in 39:39 po drugi) in zelo borbeni igri na obeh straneh igrišča je Jadran v tretji četrtini stopnjeval tempo. Po petih minutah igre so gostje vodili za točko (45:46), nato pa so domači košarkarji z delnim izidom 7:0 poskrbeli za prvo višje vodstvo na tekmi. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so imeli Oberdanovi varovanci 9 točk naskoka (58:49). V zadnji četrtini so Ban (sinoči 20 točk) in soigralci zanesljivo ohranjali priigrano prednost in v končnici dokončno strli odpor gostov. Košarkarji San Bonifacia so morali na koncu priznati Jadranovo premoč, ki je bila v prvi vrsti sad zelo čvrste obrambe in raznolike igre v napadu. Končni izid je bil 79:62, v soboto pa čaka Jadranove košarkarje nova bitka, ki bi jih lahko popeljala do tako želenega napredovanja.