Jadran končal redni del prvenstva z zmago

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Cus – Jadran Monticolo&Foti 60:72 (10:16, 32:37, 45:51)

Jadran: Batich 13 (2:4, 4:6, 1:4), Schina 10 (2:3, 4:6, 0:2), Zidaric 2 (2:4, -, 0:2), Ban 13 (3:3, 2:7, 2:8), Ridolfi 3 (-, 0:1, 1:5), De Petris 6 (-, 3:5, -), Malalan 10 (2:4, 4:5, -), Pregarc 0 (-, 0:1, 0:1), Bunc 7 (0:2, 2:3, 1:1), Rajčič 8 (-, 1:2, 2:3), Raseni 0 (-, 0:1, -), Jakin nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&foti so nastope v rednem delu C-lige gold sklenili z zmago v tržaškem derbiju proti Cusu. Dokaj izenačena in zanimiva tekma v telovadnici v Ul. Montecengio se je zaključila z izidom 60:72. V uvodni četrtini, v kateri sta izstopali predvsem obrambi, je bila tekma v popolnem ravnovesju. Druga se je nato začela s trojko Baticha, po dobrih dveh minutah pa je Jadran prvič povedel za 10 točk (11:21). Domačini pa se niso vdali in kmalu zatem s tremi zaporednimi trojkami prišli le na točko zaostanka. Jadranovi košarkarji proti conski obrambi Cusa niso več našli pravih rešitev. Tekma se je ponovno razživela, Jadran pa je na glavni odmor le odšel s prednostjo petih točk (32:37).

Tudi v drugem polčasu je Cus nadaljeval z učinkovito consko obrambo in z delnim izidom 5:0 takoj izenačili (37:37). Gostje so pravočasno odgovorili in spet rahlo povedli. Štiri minute pred koncem je moral zaradi poškodbe kolena zapustiti igrišče Ridolfi, kasneje pa je tudi Zidaric odšepal na klop. Resnost njunih poškodb bo znana v naslednjih dneh, v Jadranovem taboru pa sinoči niso bili pretirano zaskrbljeni. V zadnji četrtini so Oberdanovi varovanci takoj prišli do prednosti 10 točk in jo v nadaljevanju tudi suvereno ohranili. Tri minute do konca so vodili za 14 (54:68), Jadranovo zmago pa je z zabijanjem v zadnji minuti zapečatil Bunc.

D-LIGA

Kontovel – Allianz Trieste 77:58 (19:16, 40:23, 61:46)

Kontovel: A. Daneu 14 (4:4, 5:10, 0:1), N. Daneu 2 (-, 1:3, 0:2), Kralj 5 (-, 1:3, 1:2), Cicogna 8 (1:1, 2:3, 1:2), Škerl 14 (-, 4:7, 2:4), Pro 12 (-, 6:9, -), Mattiassich 11 (3:3, 1:2, 2:4), Persi 2 (-, 1:4, 0:2), Starc 2 (2:2, 0:3, -), G. Regent 4 (0:2, 2:3, -), Zgur 3 (1:2, 1:2, 0:1). Trener: Peric.

Kontovel je proti zadnjeuvrščeni in mladi ekipi tržaškega Allianza, za katero je Ivan Gulli dosegel 15 točk, dosegel gladko zmago. Domačini so imeli nekaj več težav le v uvodni četrtini, v nadaljevanju pa so prevladali v vseh elementih igre. Ekipi se bosta spet med seboj pomerili že v torek v Trstu v zaostali tekmi.

PROMOCIJSKA LIGA, prva polfinalna tekma play-offa

Nabrežini: Sokol – Barcolana 55:46 (15:15, 30:25, 42:34)

Sokol: Sossi 10, E. Malalan 6, Ferfolja 2, Grgič 2, Kojanec 8, Furlan 5, Visintin, Terčon, M. Malalan 2, Albanese 12, Gutty 5. Trener: Kapo.

Sokol je v prvi polfinalni tekmi končnice promocijske lige na domačem igrišču zasluženo premagal Barcolano s 55:46. Povratna tekma bo v petek v Trstu.