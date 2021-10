Jadran Monticolo&Foti prebil led na domačem igrišču

Jadran Monticolo&Foti - Oderzo 65:58 (11:8; 21:28; 36:45)

Jadran: Batich 8 (3:4, 1:1, 1:4), Zidarich 0 (-, -, -), Ban 11 (2:3, 3:8, 1:5), Schina 2 (2:2, 0:1, 0:2), De Petris 10 (4:5, 3:7, -), Jakin 0 (-, -, -), Malalan 4 (-, 2:5, 0:2), Pregarc 0 (-, -, -), Bunc 2 (-, 1:2, 0:2), Rajčič 18 (2:2, 2:4, 4:7), Milisavljevic 10 (2:2, 4:6, -). Trener: Dean Oberdan.

Odbite žoge: 43 (31 v obrambi, 12 v napadu); asistence: 15; izgubljene žoge: 9; pridobljene žoge: 5. SON: 21; PON: -.

Jadran Monticolo&Foti je v 3. krogu košarkarske C-lige gold premagal Oderzo s 65:58 in vknjižil prvo domačo zmago v letošnji sezoni. Odločilna je bila zadnja četrtina, v kateri so domači košarkarji nadoknadili devet točk zaostanka.

Po spodbudnem začetku so Jadranovi košarkarji v drugi četrini prepustili pobudo gostom, ki so uspešno zadevali z razdalje in ujeli veliko število odbitih žog v napadu. Ban in soigralci pa so ravno v napadu imeli največ težav, ob tem pa so v prvem polčasu zgrešili vseh deset metov za tri točke. Tretja četrtina se je začela s hrabrejšo igro Oberdanovih varovancev, Oderzo pa je še naprej prebijal domačo obrambo in si ravno v izteku priigral maksimalno prednost 9 točk. Ko je že kazalo, da bo ekipi iz Veneta uspelo presenečenje, je v ospredje stopil Stanko Rajčič, ki je ravno dan pred tekmo še drugič postal očka. Jadranov center je v zadnji četrtini zadel štiri trojke in za sabo povlekel še soigralce. Sredi zadnje četrtine so domačini povedli in prednosti do konca niso več izpsutili iz rok.

Med posamezniki poleg že omenjenega Rajčiča, ki je na koncu dosegel 18 točk, sta v ključnih trenutkih dobro zaigrala še Carlo De Petris (10 točk in 9 skokov) in Marko Milisavljevic (10 točk in 12 skokov), kar sedem asistenc pa je soigralcem podelil organizator igre Matija Batich.