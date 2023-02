Jadran Monticolo&Foti premostil prvo oviro

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Piani Bozen 69: 59 (17:9, 32:22, 51:39)

Jadran: Batich 7 (4:8, 0:2, 1:5), Ban 11 (5:7, 0:3, 2:4), De Petris 10 (2:2, 4:6, -), Jakin 3 (-, -, 1:1), Gobbato 19 (4:7, 3:5, 3:9), Malalan 2 (-, 1:4, 0:1), Pregarc 2 (0:2, 1:1, -), Bunc 7 (2:2, 1:3, 1:4), Milisavljevic 8 (-, 1:4, 2:5), Bellettini nv. Trener: Oberdan.

D-LIGA

Interclub – Dom 65:72 (14:15, 34:39, 54:52)

Dom: Cossaro 24 (9:14, 6:13, 1:3), Lazić 13 (1:2, 3:4, 2:4), M. Zavadlav 10 (-, 2:3, 2:7), G. Zavadlav 6 (4:4, 1:5, 0:3), Devetta 2 (-, 1.3, -), Cej 0 (-, 0:2, 0:1), Pahor 0 (-, 0.1, -), Ballandini 17 (5:6, 3:4, 2:7), De Martin nv. Trener: Grbac.

Domovci so na gostovanju vknjižili pomembno zmago proti tekemcu, ki jim je v prejšnjih letih vedno mešal štrene. Zmaga pa ima še slajši okus, če vemo, da so jo domovci osvojili v zelo okrenjni postavi brez Ambramija, ki je obležal z gripo, in poškodovanega Salvija.

Dom je na gostovanju ves čas diktiral ritem. Prevlado je Interclub prekinil samo v tretji četrtini, ko je s serijo metov iz zunanjih položajev prevzel vodstvo in tudi povedel na štiri točke. To pa ni zmedlo varovancev trenerja Grbaca, ki so v zadnji četrtini hitro vzpostavili začetno razmerje sil in brez težav prevzeli spet vodstvo in zasluženo zmagali.

Domovci so z zmago prehiteli miljsko ekipo na lestvici in so v medsebojnih obračunih proti Miljčanom tudi spreobrnili koš razliko v svojo korist.