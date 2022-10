»Jadran mora vedno ciljati zelo visoko«

Jadran Monticolo&Foti bo danes ob 18. uri odigral prvo tekmo v letošnji sezoni C-lige gold. V gosteh se bo moštvo trenerja Dean Oberdana pomerilo proti ekipi Sistema BK Pordenone, ki po mnenju mnogih sodi med favorite za najvišja mesta na lestvici. Letošnje prvenstvo bo v luči reforme prvenstev v sezoni 2023/24 potekalo v povsem novem formatu. Šestnajsterica ekip v C-ligi gold bo v prvem delu prvenstva razdeljena v dve skupini po osem. Jadran je še s tremi ekipami iz Furlanije - Julijske krajine in štirimi iz Veneta vključen v vzhodno skupino. Sledila bo druga faza, v kateri se bodo v zlati skupini pomerile štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Prvouvrščeno moštvo bo neposredno napredovalo v novo meddeželno ligo, še štiri napredovanja pa bodo znana po play-offu. Izpadov letos ne bo.Pred današnjo krstnim nastopom smo se pogovorili z Jadranovim trenerjem Deanom Oberdanom, ki bo imel na razpolago nekoliko spremenjeno ekipo. V primerjavi z lansko sezono v ekipi ni več Stanka Rajčiča, ki bo letos igral z Borom v C-ligi silver, in Andree Schine, ki bo kariero nadaljeval pri goriškem Dinamu prav tako v C-ligi silver. Zaradi kolenskih poškodb pa bosta še več mesecev mirovala Simon Cettolo in Martin Ridolfi, ob morebitni novi operaciji bo moral slednji bržkone izpustiti celotno sezono. Edina okrepitev je Gianmarco Gobbato (letnik 1998), ki ima kljub mladosti že izkušnje z igranjem v višjih ligah. Večje breme bodo morali v ekipi zato prevzeti mlajši igralci, ki so že lani nekajkrat stopili v ospredje.

Začnimo pri pričakovanjih in ciljih v sezoni 2022/23, ki bo v marsičem različna od prejšnjih. Kam meri Jadran v letošnji C-ligi gold?

Jadran vedno skuša meriti čim višje. Vsekakor ciljamo na to, da naredimo vsako leto en korak naprej. Odigrati želimo čim boljšo sezono in se uvrstiti čim višje na lestvici. Še vedno imamo skoraj izključno svoje košarkarje in seveda je z dobrimi rezultati tudi vzdušje na igrišču, v slačilnici in na tribunah veliko boljše. Prvi cilj je uvrstitev med prve štiri po prvem delu in torej uvrstitev v zlato skupino. A ne bo tako enostavno, že po prvih krogih bo jasno, kam sodimo.

Celoten intervju lahko preberete v današnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika.