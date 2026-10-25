Jadran Motomarine in SloVolley ZKB s celotnim izkupičkom

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley – SloVolley ZKB 0:3 (16:25, 19:25, 20:25)

SloVolley ZKB: Bulfon 15, Jeric 3, Karnel 3, Komjanc 16, Sutter 10, Terpin 8, Margarito (L), Soranzio (L), Aizza 0, Katalan 3, Segre 0, Vattovaz. Trener: Ambrož Peterlin.

Drugi nastop in druga gladka zmaga za SloVolley ZKB, tokrat na gostovanju. Pordenone Volley je lani v play-offu obakrat premagal združeno ekipo, a se tokrat SloVolley ZKB ni pustil presenetiti. Začel je odlično in odigral prvi set skorajda brez napak, kar je razvidno tudi iz gladkega izida. Tudi v drugem so igralci SloVolleyja ZKB stalno vodili, na polovici seta so se jim domačini približali, a jih nikoli niso resneje ogrožali. Še najbolj izenačen je bil zadnji set. SloVolley ZKB je takoj povedel na 11:7, a se Pordenone Volley ni hotel predati. Domači igralci so izkoristili rahlo negotovost gostov in tudi povedli z 12:11, a so se gostujoči igralci takoj zbrali, odločno reagirali, povedli za nekaj točk in prednosti niso več izpustili iz rok.

Trener Peterlin je preizkusil tudi mlajše igralce, tako da se začenjajo postopoma uvajati v zahtevnejše tekme.

Trener Ambrož Peterlin: »V tem prvem delu prvenstva sicer tekme še niso pomembne, zares bo šlo v drugem delu. Vsekakor gremo vedno na zmago, seveda. Po dolgem času, ko so bile tekme v deželnem pokalu in tista iz prvega kroga povsem nezahtevne, smo končno zaigrali proti močnejšemu nasprotniku, kar je bilo zelo dobrodošlo.«

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Motomarine – Carrè 83:63 (23:20, 47:36, 59:52)

Jadran Motomarine: Batich 0 (-, 0:3, 0:3), Demarchi 10 (-, 25, 2:4), Mandić 9 (3:3, 3:7, 0:1), E. Gobbato 28 (2:2, 10:13, 2:7), Milisavljević 5 (-, 1:5, 1:1), Ban 0, Stjepanović 17 (2:3, 6:6, 1:5), Matej Jogan 3 (-, -, 1:1), Pieri 0 (-, 0:1, -), G. Gobbato 11 (1:2, 2:6, 2:3), Sabadin 0 (0:2, -, -), Persi 0 (-, 0:1, 0:1). Trener: Matija Jogan.

Jadran Motomarine nadaljuje z dobrimi predstavami. V Žavljah je tokrat padel Carre, ki so ga jadranovci z dobro skupinsko igro povsem zmleli. Jadran je tako zmagal še četrto tekmo v prav tolikih krogih. Med strelce se je s trojko v zadnjih sekundah vpisal tudi mladi Matej Jogan.