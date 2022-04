Jadran nadigral drugega na lestvici

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Montebelluna – Jadran Monticolo&Foti 74:86 (16:25, 40:47, 54:68)

Jadran Monticolo&Foti: Batich 13 (2:3, 4:7, 1:3), Zidarič 2 (-, 1:2, -), Ban 16 (2:2, 4:5, 2:4), Schina 15 (8:8, 2:9, 1:1), Ridolfi 5 (1:2, 2:2, -), de Petris 17 (3:3, 7:8, 0:2), Iachin, Malalan 11 (3:4, 4:5, -), Pregarc 2 (-, 1:1, -), Bunc 3 (-, 0:2, 1:2), Rajčič 2 (-, 1:1, 0:4). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so v C-ligi gold v gosteh dosegli pomembno zmago. Oberdanovi varovanci so premagali drugouvrščeno Montebelluno. Tržaški gostje so uprizorili odlično ekipno igro. V fazi obrambe so gostiteljem pustili zelo malo manevrskega prostora. Povsem so jih nadigrali tudi v napadu. Od začetka do konca tekme je Jadran vseskozi vodil.

D-LIGA

Interclub – Kontovel 66:64 (12:20, 24:31, 49:42)

Kontovel: A. Daneu 7 (-, 2:2, 1:3), N. Daneu 15 (4:5, 4:12, 1:2), Cicogna 5 (2:2, -, 1:5), Škerl nv, Pro 7 (1:1, 3:7, 0:1), Mattiassich 2 (-, 1:2, 0:2), S. Regent 10 (1:2, 3:4, 1:5), Raseni nv, Emili 0 (-, 0:1, -), G. Regent 4 (-, 2:6, -), Žgur 14 (6:6, 1:4, 2:8). Trener: Peric. PON: nihče; skoki: N. Daneu 12, G. Regent 11.

Proti nižje postavljeni miljski ekipi so košarkarji Kontovela zamudili lepo priložnost za zmago. Ves prvi polčas so bili zanesljivo v vodstvu (tudi za 12 točk). V nadaljevanju pa so kot na prejšnjih tekmah popustili, tako da so jih gostje dohiteli in povedli tudi za 8 točk. Varovanci trenerja Perica so v zadnji četrtini odreagirali. Zmanjkalo pa jim je časa, da bi spreobrnili izid v svojo korist in so tesno izgubili za dve točki. V prihodnjem krogu (v soboto) čaka Kontovel derbi v Gorici proti Domu.