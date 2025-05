Jadran nadigral Padovo, v nedeljo za obstanek

Jadran – Petrarca Padova 84:56 (21:19, 37:28, 57:41)

Jadran: Batich 3 (1:2, 1:7, 0:5), Ban 6 (-, 3:6, 0:1), Demarchi 20 (4:4, 2:7, 4:5), Sabadin 2 (-, 1:1, -), De Petris 0 (-, -, -), Ciacchi 3 (-, -, 1:1), Jakin 4 (4:6, 0:1, -), Gobbato 17 (1:3, 8:10, 0:1), Malalan 4 (-, 2:4, -), Karapetrović 7 (1:2, 3:4, -), Besedić 3 (-, 0:3, 1:2), Milisavljevic 15 (0:1, 3:3, 3:8). Trener: Vatovec.

Jadranovi košarkarji še niso rekli zadnje besede v letošnji sezoni. V povratnem obračunu odločilnega drugega kroga play-outa za obstanek v meddeželni B-ligi so na domačem parketu na Čarboli nadigrali moštvo Petrarca Padova in tako izsilili igranje tretje tekme, ki bo v nedeljo ob 18. uri v Padovi. Izid sinočnje tekme je bil 84:56.

Košarkarji iz Veneta so bili v prvi tekmi boljši z 91:64, včeraj pa nikakor niso bili kos tokrat zelo zbranim Vatovčevim varovancem. Dvoboj je bil pravzaprav v ravnovesju le v prvi četrtini. V uvodnih minutah sta si ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, Jadran pa je bil predvsem po zaslugi učinkovitega Gobbata za odtenek boljši in po prvih desetih minutah igre vodil z 21:19. Drugo četrtino so domačini začeli zelo odločno in si z agresivno obrambo takoj priigrala 8 točk naskoka (31:23). V nadaljevanju se je Padova rahlo približala, nikoli pa ni ogrozila Jadranovega vodstva. Ekipi sta tako na glavni odmor odšli pri izidu 37:28.

Drugi polčas se je začel s košem gostov za 37:30, nato pa sta stopila v ospredje Besedić in Demarchi, ki sta Jadran popeljala na + 14 (44:30). Razlika se je v nadaljevanju tretje četrtine stabilizirala pri desetih točkah, Jadran pa je v izteku s koši Gobbata in Milisavljevica še nekaj dodal in si pred zadnjo četrtino priigral 16 točk prednosti (57:41).

V zadnjih desetih minutah igre so morali Jadranovi košarkarji paziti le na morebitno reakcijo gostov, do katere pa ni prišlo. S čvrsto obrambo v uvodnih minutah zadnje četrtine so domačini dokončno strli odpor Padove, ki se je nato kmalu sprijaznila s porazom. Ko je manjkalo še šest minut do konca tekme, je Batich zadel za +21 (65:44), takoj zatem pa je sledila še Demarchijeva trojka, ki je dokončno zapečatila zmago Jadrana. V zadnjih minutah je trener Vatovec nekaj minut namenil tudi mladima Sabadinu in Ciacchiju, ki sta se oba tudi vpisala med strelce.