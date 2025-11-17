Jadran ni bil dovolj učinkovit, da bi premagal Falconstar

Jadran – Falconstar 67:79 (18:20, 33:46, 55:55)

Jadran: Rolli 5 (1:2, 2:5, 0:3), Batich 0 (0:2, -, 0:2), Gulič 2 (-, 1:1, -), Demarchi 10 (2:4, 1:3, 2:4), Vecchiet 4 (-, 2:2, -), Jakin 0 (-, -, 0:1), Pregarc 0 (-, -, -), Diminić 10 (3:4, 2:8, 1:4), Persi 2 (-, 1:1, 0:2), Gobbato 29 (4:5, 5:7, 5:8), Milisavljevic 5 (-, 1:1, 1:7), Sabadin nv. Trener: Jogan.

V derbiju meddeželne B-lige med Jadranom in Falocnstarjem so se zmage pred številnim občinstvom na Čarboli zasluženo veselili tržiški košarkarji, ki so bili boljši z izidom 67:79. Jadranovi košarkarji so se trudili, da bi svojim navijačem podarili tretjo zmago v letošnji sezoni, zelo dobro začeli in nekaj časa tudi vodili, na koncu pa niso bili dovolj učinkoviti, da bi preprečili zmago gostov.

Dogodek v dogodku je bila tudi krajša slovesnost med polčasoma, s katero se je Jadranovo vodstvo poklonilo trem košarkarjem, ki so se vpisali v zgodovino združene ekipe. Sedanja predsednica Alma Žndarčič ter nekdanja predsednika Adriano Sossi in Marko Kojanec so podelili posebno priznanje Borutu Banu, Carlu De Petrisu in Saši Malalanu, ki so po koncu lanske sezone po več kot desetletju sklenili svojo igralsko pot pri Jadranu. S svojo prisotnostjo so se jim poklonili tudi nekateri »zgodovinski« trenerji, in sicer Walter Vatovec, Christian Briščik, Mario Gerjević, Claudio Starc, Andrea Mura, Dražen Grbac, Giancarlo Pistrin, Stefano Comuzzo, Romano Marini in Peter Brumen.