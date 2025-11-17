Jadran ni bil dovolj učinkovit, da bi premagal Falconstar

Jadran – Falconstar 67:79 (18:20, 33:46, 55:55)
Jadran: Rolli 5 (1:2, 2:5, 0:3), Batich 0 (0:2, -, 0:2), Gulič 2 (-, 1:1, -), Demarchi 10 (2:4, 1:3, 2:4), Vecchiet 4 (-, 2:2, -), Jakin 0 (-, -, 0:1), Pregarc 0 (-, -, -), Diminić 10 (3:4, 2:8, 1:4), Persi 2 (-, 1:1, 0:2), Gobbato 29 (4:5, 5:7, 5:8), Milisavljevic 5 (-, 1:1, 1:7), Sabadin nv. Trener: Jogan.
V derbiju meddeželne B-lige med Jadranom in Falocnstarjem so se zmage pred številnim občinstvom na Čarboli zasluženo veselili tržiški košarkarji, ki so bili boljši z izidom 67:79. Jadranovi košarkarji so se trudili, da bi svojim navijačem podarili tretjo zmago v letošnji sezoni, zelo dobro začeli in nekaj časa tudi vodili, na koncu pa niso bili dovolj učinkoviti, da bi preprečili zmago gostov.
Dogodek v dogodku je bila tudi krajša slovesnost med polčasoma, s katero se je Jadranovo vodstvo poklonilo trem košarkarjem, ki so se vpisali v zgodovino združene ekipe. Sedanja predsednica Alma Žndarčič ter nekdanja predsednika Adriano Sossi in Marko Kojanec so podelili posebno priznanje Borutu Banu, Carlu De Petrisu in Saši Malalanu, ki so po koncu lanske sezone po več kot desetletju sklenili svojo igralsko pot pri Jadranu. S svojo prisotnostjo so se jim poklonili tudi nekateri »zgodovinski« trenerji, in sicer Walter Vatovec, Christian Briščik, Mario Gerjević, Claudio Starc, Andrea Mura, Dražen Grbac, Giancarlo Pistrin, Stefano Comuzzo, Romano Marini in Peter Brumen.
Jadran je dvoboj proti Falconstarju začel brezhibno. V slogu Luke Dončića je Enrico Gobbato zadel tri zaporedne trojke in še en koš za dve točki za Jadranovo vodstvo z 11:0. Kar nekaj časa so gostje potrebovali, da prebolijo šokanten start, in dobre tri minute pred koncem prve četrtine prvič povedli (13:14). Jadran je nato povedel pri izidu 18:16, nato pa prepustil pobudo Tržičanom, ki so takoj v začetku druge četrtine prišli do prednosti 11 točk (18:29). Ob težavah Jadranu in določeni meri nervoze zaradi nekaterih spornih sodniških odločitev je Falconstar ohranil vajeti igre v svojih rokah in na glavni odmor odšel s 13 točkami naskoka (33:46).
V začetku tretje četrtine je prišlo do odločne reakcije Jadrana, ki je spet na ramenih razigranega Gobbata (na koncu 29 točk) z delnim izidom 11:0 kmalu ujel priključek in po šestih minutah tudi izenačil (50:50). Varovanci trenerja Matije Jogana so se tako kljub nekoliko nihajoči predstavi spet vrnili v igro za zmago, veselje pa ni trajalo dolgo, saj je že v uvodu zadnje četrtine prišlo do novega padca koncentracije, ki je bil na koncu tudi odločilen. Prednost Falconstarja je spet začela naraščati in dve minuti pred koncem znašala že okroglih 20 točk (59:79). Le v končnici so gostje z zmago že v žepu rahlo popustili, tako da so domačini le uspeli nekoliko omiliti poraz.
Več v torkovem Primorskem dnevniku