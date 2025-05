Jadran praznih rok v Reggio Emilii

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA (Play-out)

Reggio Emilia – Jadran 75:62 (19:9, 543:25, 62:42)

Jadran: Batich 13 (5:6, 1:4, 2:3), Demarchi 13 (4:5, 3:6, 1:2), Ban 11 (8:8, 0:2, 1:2), De Petris 0 (-, 0:2, -), Jakin 2 (2:2, 0:1, -), Gobbato 2 (-, 1:3, -), Malalan 0, Karapetrović 6 (0:4, 3:6, -), Besedič 8 (-, 4:5, 0:3), Milisavljevic 7 (-, 2:3, 1:3). Trener: Vatovec.

V prvem krogu play-outa meddeželne B-lige so jadranovci zasluženo izgubili v Reggio Emilii proti domači peterki. Že sam pristop do tekme je bil za goste vse prej kot spodbuden. Košarkarji Jadrana so začeli tekmo zakrčeno v preveliki želji za zmago. Že v prvi četrtini so zaostajali za 10 točk. Nadaljevali so z medlo igro skozi vso tekmo in v tretji četrtini zaostajali za celih 20 točk. Poraz je bil neizbežen. Povratna tekma bo v sredo, 7. maja, ob 19. uri na Čarboli v Trstu.