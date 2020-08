Jadran s konkurenčno ekipo

Sinoči so pri Jadranu v telovadnici na Rouni pri Briščikih prižgali motor in se začeli pripravljati na novo sezono, ki je sicer še polna neznank. Za zdaj namreč še ni jasno, kdaj se bo prvenstvo C-lige gold začelo. Iz Veneta je prišel predlog, da bi ekipe razdelili v dve skupini, najboljše bi se nato pomerile v končnici. V tem primeru bi prve tekme odigrali šele konec novembra. Klubi iz FJK, med temi tudi Jadran, pa se s predlogom ne strinjajo in imajo raje »klasično« formulo. Ta bi zagotavljala večjo homogenost in ne nazadnje bolj pravičen potek lige. Več o začetku prvenstva bo znano šele v naslednjih tednih.

