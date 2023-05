Jadran v finalu play-offa

KOŠARKA

PLAY-OFF C-LIGE GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Jesolo 70:56 (22:14, 37:30, 51:39)

Jadran: Batich 14 (3:3, 1:4, 3:8), Ban 8 (3:3, 1:4, 1:3), De Petris 0 (-, 0:3, -), Jakin 0 (-, 0:1, 0:2), Gobbato 15 (6:9, 3:4, 1:1), Malalan 2 (-, 0:4, -), Pregarc 1 (1:2, 0:2, 0:1), Bunc 13 (1:3, 3:6, 2:3), Milisavljević 17 (1:2, 2:5, 4:6), Skerk, Bellettini in Stopar nv. Trener: Oberdan

Jadran je na tretji polfinalni tekmi dodatne končnice za napredovanje v B-ligo ugnal Jesolo in si tako tudi priigral nastop v finalu. Kdo bo nasprotnik zadnje serije, bo znano v četrtek, ko se bosta na tretji tekmi drugega polfinala pomerila Bocen in Vicenza.

Kot kažejo delni izidi četrtin, je Jadran tokrat proti Jesolu držal vajeti igre ves čas. Glavni naskok v prvem delu je podpisal Batich z dvema zaporednima metoma za tri točke. Prednost se je v drugi četrtini še povečala, spet po zaslugi metov iz razdalje, ki jih je tokrat izvedel Milisavljević. Tako je Jadran štiri minute pred glavnim odmorom že vodil 35:23. A se je v končnici v napadu zataknilo, po treh zaporednih izgubljenih žogah in nekaj več ohlapni obrambi so nasprotniku dovolili, da se je minuto pred koncem približal na pet točk (35:30). V zadnji akciji je bil Milisavljević spet precizen, tako da je Jadran na odmor odšel na plus sedem (37:30).

Takega padca pa Jadran ni doživel v nadaljevanju in ves čas držal varno razdaljo. Tako kot v prvem delu je bil v obrambi tudi v zadnjih dveh četrtinah kar se da pozoren (Jesolo je v tretji četrtini dosegel le 9 točk), še posebej pazljiv pri skoku, da nasprotniku ni dopustil »druge možnosti«, nekoliko manj učinkoviti pa so bili napadi, za kar pa je zagotovo »kriva« tudi utrujenost.

V tretji četrtini je kljub temu Jadran dosegel tudi maksimalno prednost 17 točk (51:34 tri minute do konca), v zadnjem delu pa prednost kar se da upravljal. V končnicah obeh četrtin sta obe ekipi koše polnili predvsem s prostimi meti, s tem da jih je Jadran v zadnji metal (in dosegel) več in si tako nabral še nekaj točk naskoka, potem ko je iz igre v zadnjih petih minutah metal le dvakrat: Bunc je pet minut pred koncem prispeval enega od dveh metov za tri točke, dobro minuto pred končno sireno pa je Ban zadel po prodoru.

Za Jadran pa pravega maratona (igrajo na tri dni skodaj tri tedne) še ne bo konec. Zdaj pa prihaja najtežji, a hkrati najlepši del sezone.