Jadran za točko prekratek, Kontovel Zalet po petem setu

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Faedis - Kontovel Zalet 2:3 (20:25, 22:25, 25:12, 25:21, 8:15)

Kontovel Zalet: Kovačič 19, Gruden 10, Grilanc 7, Kalin 4, Skerk 5, Ciuch 18, Bezin (L), Ban 1, Pertot 0, Hussu 0, Kneipp 1. Trener: Calzi.

Kontovel Zalet bi lahko proti ekipi, ki je imela točko več na lestvici, osvojil vse tri točke, a se je moral na koncu zadovoljiti z dvema, kar je vsekakor dobro, saj so v prvem delu prvenstva odbojkarice iz Fojde zmagale s 3:0. Kontovel Zalet je že vodil z 2:0, nato pa so se gostiteljice opogumile in uspel so izenačiti. O zmagovalcu je odločal peti set, v katerem so bile varovanke trenerja Erika Calzija boljše.

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Libertas Cernusco - Jadran Gostol 71:70 (17:18, 38:33, 52:52)

Jadran: Ignjatović 0, Batich 7 (1:4, 0:2, 2:5), Ban 15 (8:8, 2:5, 1:2), Demarchi 15 (2:3, 2:7, 3:6), De Petris 5 (1:2, 2:2, -), Jakin 4 (1:2, 0:1, 1:1), Malalan 2 (-, 1:2, -), Pregarc 6 (-, 3:4, 0:2), Bianchini 4 (-, 2:3, -), Radja 12 (2:6, 5:6, 0:1). Trener: Pozzecco.

Čeprav so nastopili brez enega svojih boljših igralcev Milisavljevica (zaradi vročine), so jadranovci v Cernuscu pri Milanu zamudili izredno priložnost za zmago, s katero bi bili korak bližji obstanku v meddeželni B-ligi. Tekma je bila, kot kažejo izidi posameznih četrtin, zelo izenačena, v zadnjih minutah pa podobna srhljivki. Manjkalo je 54 sekund do konca in jadranovci so vodili za dve točki. Gostitelji so zadeli trojko in povedli. Batich je prodrl na koš in si prislužil osebno napako ter s tem dva prosta meta, ki ju je zgrešil, tako da so se zmage za eno točko na koncu veselili domači košarkarji. Jadranovce čaka pred velikonočnimi prazniki še eno gostovanje. V četrtek bodo ob 20. uri namreč igrali pri Nervianeseju (kraj pri Milanu).

NOGOMET

2. AMATERSKA LIGA

ISM Gradisca – Primorec 1966 6:1 (2:1)

Strelec za Primorec: Varzaru

Primorec: Pian, Vesco (El Hidani), Sartoretto, Celardi, Monozzi, Varzaru (Giani), D. Bagattin (Koulibaly), Decli, Corte (Touba), Sadik, Kaurin. Trener: Procacci.

Trebenski Primorec je ostal praznih rok tudi na gostovanju v Gradišču in s tem porazom tudi matematično izpadel v 3. amatersko ligo. Primorčevi nogometaši so začeli odlično in že v 10. minuti povedli z Varzarujem. Nato so gostitelji najprej izenačili in pred koncem prvega polčasa še povedli. S tem pa se je tekma za goste tudi končala. Odtlej so pobudo prejeli v svoje roke domači nogometaši.