Jadran zamudil prvo priložnost

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

San Bonifacio – Jadran Monticolo & Foti 57:52 (16:13, 36:27, 43:43)

Jadran: Batich 3 (1:2, 1:7, 0:4), Ban 4 (4:5, 0:4, 0:4), De Petris 8 (4:4, 2:6, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Gobbato 3 (1:1, 1:1, 0:3), Malalan 9 (1:2, 4:6, -), Pregarc 0, Bunc 11 (0:2, 4:10, 1:3), Milisavljevic 14 (1:2, 2:2, 3:5), nv: Škerk, Belletini in Stopar. Trener: Oberdan.

Košarkarjem Jadrana na tretji četrtfinalni tekmi play-offa C-lige gold v San Bonifaciu pri Veroni ni uspel veliki met. V višjo B-ligo so napredovali domači košarkarji, ki so tekmo odločili v zadnji minuti. Jadran bo imel v nadaljevanju končnice še eno priložnost za napredovanje. Tekma v San Bonifaciu se za jadranovce ni začela najbolje, saj so v uvodnih dveh četrtinah gostje igrali bolj zadržano. V drugem polčasu pa so Oberdanovi fantje prevzeli pobudo v svoje roke (kapetan Saša Malalan je nasprotniku prestregel cel kup žog) in na vse je kazalo, da imajo srečanje v svojih rokah. V zadnjih dveh minutah pa so se domačini reorganizirali in zmagali.

D-LIGA

San Daniele - Kontovel 60:59 (7:20, 26:22, 48:38)

Kontovel: N. Daneu 8 (-, 4:5, -), Cicogna nv, Škerk 15 (-, 3:4, 3:7), Pro 2 (-, 1:2, -), S. Regent 5 (3:7, 1:3, 0:1), Persi 6 6 (-, 3:5, 0:3), Doljak nv, Starc 0 (-, 0:1, 0:1), G. Regent 4 (2:2, 1:3, -), Raseni nv, A. Daneu 14 (3:5, 4:7, 1:6), Scocchi 5 (-, 1:4, 1:8). Trener: Peric.

Na prvi finalni tekmi za napredovanje v višjo ligo je Kontovel tesno izgubil proti San Danieleju. Druga tekma bo v sredo pri Briščikih.