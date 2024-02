Jadran zmagal v Muranu

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Murano – Jadran Gostol 54:63 (13:16, 31:35, 41:52)

Jadran: Ignjatović 0, Batich 6 (02, 01, 26), Ban 17 (7:7, 5:12, 0:3), Demarchi 10 (3:4, 2:5, 1:4), De Petris 2 (-, 1:2, -), Jakin 1 (1:2, 01, -), Malalan 4 (-, 2:4, -), Pregarc 2 (01, 1:3, 0:1), Bianchini 6 (2:2, 2:5, -), Persi nv, Milisavljevic 15 (-, 6:8, 1:5), Radja 0 (-, 0:2, -). Trener: Pozzecco.

Jadranovci so že v soboto zvečer, po zmagi Isea proti Pordenoneju izvedeli, da ne bodo dosegli neposrednega obstanka v meddeželni B-ligi že po prvem delu prvenstva. Zmaga pa v Muranu precej pomeni za vzdušje v združeni ekipi in seveda za spodnji del lestvice, saj bi v Jadran primeru poraza obtičal na zadnjem mestu lestvice. Jadranovci stopajo tako v drugi del za obstanek s 4 točkami prav pred Muranom. Na 1. mestu je Iseo z 10 točkami, druga je Padova s 6 točkami, tretji Jadran in četrti Murano. Jadranovci bodo čez dva tedna začeli nastope s tremi ekipami druge skupine, ki imajo vse po 4 točke. V tej skupini so le tri ekipe, ker je Cesena odstopila.