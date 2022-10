Jadrnici Arca in Way of Life diskvalificirani

Jadrnici Arca Furia Benussija in Way of Life Gašperja Vinčeca so dva dni po regati Barcolana, na kateri sta zasedli drugo oziroma četrto mesto, diskvalificirali. Mednarodna žirija je odločitvi sprejela v torek zvečer.

Slovenska jadrnica Way of Life je bila kaznovana, ker več članov posadke ni bilo vpisanih na uradni seznam jadralcev.

Nato je žirija objavila še uradno odločitev glede diskvalifikacije Arce Furia Benussija, ki ga je posadka Way of Life obtožila, da je po regati grobo ravnal z enim od njihovih članov. Tudi to jadrnico so izključili, in sicer zaradi Benussijevega neprimernega vedenja.