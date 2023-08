Jana Germani in Giorgia Bertuzzi pridobili dve mesti

Na jadralnem svetovnem prvenstvu v olimpijskih razredih, ki se je začelo včeraj v nizozemskem Haagu, je bil danes na sporedu drugi dan tekmovanj. V razredu 49erFX je tržaška jadralka Jana Germani s sojadralko Giorgio Bertuzzi pridobila dve mesti. Po uvodnih treh plovih sta članici ekipe italijanske vojne mornarice zasedali 21. mesto (drugi sta bili med italijanskimi posadkami), danes pa se prebili na 19. V četrtem plovu sta zasedli 17. mesto, boljši pa sta bili v naslednjih dveh, saj sta se uvrstili na 7. in 4. mesto. S tremi posamičnimi zmagami je skupno vodstvo prevzela švedska posadka Bobeck - Netlzer. V konkurenci 58 posadk sta z 38. na 29. mesto napredovali Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro, ki sta v današnjih plovih osvojili 9., 12. in 15. mesto.

V mešanem dvojcu v razredu 470 zasedata Slovenca Mija Škerlavaj in Martin Fras 61. mesto v konkurenci 64. posadk. V današnjih plovih sta Openka in Koprčan zasedla 27. in 25. mesto v modri skupini.