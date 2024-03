Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta trenutno četrti

Na španskem otoku Lanzarote se je v torek začelo svetovno prvenstvo v jadralnih razredih 49er in 49er FX. V ženski konkurenci nastopa tudi tržaška Slovenka Jana Germani, ki bo s sojadralko Giorgio Bertuzzi poleti nastopila na olimpijskih igrah v Parizu. Članici vojne mornarice (Germani je tudi članica TPKSirena) na Kanarskih otokih naskakujeta kolajno, čeprav sta že predčasno izpolnili olimpijsko normo.

Po prvem tekmovalnem dnevu sta Germani in Bertuzzi zasedali tretje mesto, potem ko sta bili tretji v prvem plovu in drugi v drugem. Tretji plov je bil odpovedan. Na vrhu sta bili po uvodnem dnevu Kitajki Hu in Šan. Včeraj so tako bili na sporedu štirje plovi, jadralke pa so jih opravile le dva. V tretjem plovu sta Germani in Bertuzzi zasedli peto mesto, v četrtem pa bili šele šestnajsti, tako da sta v skupnem seštevku izgubili eno mesto. Skupno vodstvo sta prevzeli Nizozemki Odile van Aanholtz in Annette Deutz (lanski podprvakinji), ki sta prehiteli kitajsko posadko. Pred dvojec Germani-Bertuzzi, ki si četrto mesto deli s poljsko posadko Melzacka-Jankowiak, sta se vrinili Švedinji Vilma Bobeck in Rebecca Netzler, ki sta bili najboljši na lanskem SP v Haagu.