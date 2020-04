Jana Germani in olimpijske sanje

Med tistimi, ki jim prestavitev olimpijskih iger prav prišla, je tudi tržaška jadralka v olimpijskem razredu 49erFX Jana Germani. Ko bi se olimpijske igre začele letos julija, bi jih članica TPK Sirena zagotovo spremljala samo z domačega kavča, premestitev pa ji daje priložnost, da se bo borila za nastop. Italija se namreč kot država še ni uvrstila na olimpijske igre, prav tako še ni določeno, katera posadka bi v primeru pridobljene kvote odpotovala v Tokio. Zato je boj za vozovnico še odprt. Potem ko je Jana Germani decembra prekinila sodelovanje s krmarko Ottavio Raggio iz La Spezie, je dobil

a zamenjavo in je zdaj spet v igri za olimpijske igre. Z Giorgio Bertuzzi iz Garde sodeluje od februarja.

Prestavitev olimpijskih iger bo vama vendarle odprla vrata do morebitne vozovnice, drži?

Res je. Bova poskusili, saj nima kaj izgubiti. Vestno bova trenirali in potem bova videli, kaj se bo zgodilo.Kvalifikacije za letošnje olimpijske igre bi morala gostovati Genova, a so jih seveda odpovedali.

Ali že veste, kje se boste borili za vozovnico za Tokio 2021?

Ne, ničesar še niso sporočili.Decembra ste se po dveletnem sodelovanju odločili za spremembo. Prestopili ste na krmilo in dobili tudi novo sojadralko.

Nam jo lahko predstavite?

To je Giorgia Bertuzzi, doma v kraju Malcesine pri Gardskem jezeru. Je dve leti mlajša, zato še spadava med U23. Ottavia, bivša sojadralka, je bila starejša, zdajle pa znova sodim v to mladinsko kategorijo. Eden letošnjih ciljev je bilo prav zato svetovno prvenstvo U23, ki je zdaj še na koledarju. Organizirali naj bi ga na jezeru Como konec avgusta. Čakamo, ali bodo res odprli zeleno luč.Sicer pa skupaj trenirava od začetka februarja, skupaj sva opravili kakih 20 treningov. In že sva se dobro ujeli. Dobro sva trenirali predvsem na Palmi v začetku marca pred vsesplošno prekinitvijo dejavnosti. In na trenignih z ostalimi dekleti našega olimpijskega razreda, s katerimi sem že tekmovala, sva pokazali že napredek, skratka, več od tistega, kar sem pričakovala.Novost je predvsem vaša nova vloga.

Vračate se na krmilo. Je bil premik zahteven?

Seveda je med vlogami, četudi jadram na isti jadrnici, velika razlika, a sem bila krmarka že v drugih klasah, kar mi pomaga. Mislim, da je zame velika prednost, da sem bila prej flokistka. Zdaj točno vem, kaj rabi flokist in kakšna je vloga na prednjem delu jadrnice. In v veliko pomoč mi je tudi to, da Giorgia dobro obvlada svojo vlogo, saj je prav tako že več let flokistka, prej na 420, zdaj v olimpijskem razredu. In izkušnje res veliko pomagajo.

Kako pa preživljate zdaj čas v prisilni karanteni?

Doma sem od 15. marca, saj sva bili do takrat na Palmi. Ko so vse odpovedali, sva spakirali in se vrnili. Doma treniram vsak dan, vključno med vikendi. Tako tudi prej mine čas. Zjutraj navadno vadim na trenažerju, popoldne pa bolj ravnotežje in moč.