Jana Germani po prvem dnevu šesta

Jadralka ekipe vojaške mornarice in TPK Sirena Jana Germani je danes skupaj z Giorgio Bertuzzi začela boje na članskem evropskem prvenstvu v olimpijskem razredu 49er FX. Na morju pred Aarhusom na Danskem so uspešno opravili prve tri plove. Razmere so bile zelo raznolike, nam je povedala Germanijeva. Članici italijanske reprezentance sta danes zasedli 8. in dve 4. mesti. Na skupni lestvici sta Jana Germani in Giorgia Bertuzzi šesti. Po prvem dnevu vodita Danki Johanne in Andrea Schmidt (3., 2., 2.). Drugi sta Američanki Roble in Shea, tretji pa Švedinji Bobeck in Netzler.