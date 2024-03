Jana Germani s težkim bronom

Bronasta kolajna. Tretji na svetu. Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta svetovno prvenstvo v jadralnem olimpijskem razredu 49er FX na otoku Lanzarote v Španiji zaključili na odličnem tretjem mestu, kar je izjemna popotnica v pričakovanju poletnih olimpijskih iger. V zaključni regati za kolajne sta Germanijeva in Bertuzzijeva zasedli 7. mesto, za seboj pa sta pustili Avstralki Harding-Wilmot in Brazilki Grael-Kunze, ki sta zaključili na 4. (Brazilija) in 5. mestu (Avstralija). »Ponosna sem, da sva na svetovnem prvenstvu, na katerem so nastopile vse najboljše posadke, osvojili bronasto kolajno. Prepričana sem, da v prihodnje lahko še izboljšava izid in ciljava na višja oziroma na prvo mesto,« je po zaključku zadnje regate, pred uradnim podeljevanjem kolajn, dejala Jana Germani, članica italijanske ekipe vojne mornarice in članica tržaškega kluba TPK Sirena. Svetovni prvakionji sta Nizozemki Aanholt in Duetz, podprvakinji pa Švedinji Bobeck in Netzler.