Jana Germani z evropskim bronom

Jadralka barkovljanskega kluba Sirena in od letos tudi članica športne ekipe vojaške mornarice Jana Germani je po letošnjem spomladanskem tretjem mestu v svetovnem pokalu v Španiji kvalitetno nadgradila uspeh in je bronasto kolajno, skupaj s sojadralko Giorgio Bertuzzi, osvojila še na evropskem prvenstvu v jadralnem razredu 49erFX na Danskem. Prestižna kolajna je prva med članicami. Lani sta bili Germanijeva, letnik 1999, in Bertuzzijeva (2001) svetovni mladinski prvakinji. V nedeljo, zadnji dan tekmovanja, Jana in Giorgia nista začeli na najboljši način. V zadnjih dveh plovih pred regato za kolajne sta se uvrstili na 21. in 19. mesto. »Kot ves teden, so bile tudi v nedeljo razmere na regatnem polju zelo težke. Veter je stalno spreminjal smer, kar je vsem povzročalo težave. Na regati za kolajne pa sva odjadrali zelo dobro in sva osvojili drugo mesto. Na skupni lestvici sva bili četrti, med evropskimi posadkami pa tretje, kar nam je prineslo bronasto kolajno,« je dan po zaključku nastopov, medtem ko se je vračala proti Italiji, povedala Germanijeva. Za njima sta za šest točk zaostali Španki Tamara Echegoyen in Paula Barcelò, ki sta bili na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu četrti. Tekmovanje v Aarhusu na vzhodni obali Danske sta pravzaprav osvojili Brazilki Martine Grael in Kahena Kunze, ki sta olimpijski prvakinji. Evropski naslov pa je šel Nizozemkama Ondile van Aanholt in Annette Duetz. Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro sta končali tekmovanje na 30. mestu.