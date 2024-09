Janja-manija v Kopru

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je zmagovalka tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru. Pred ogromno množico navijačev je 25-letna slovenska šampionka v današnjem finalu znova pometla s konkurenco. Na zahtevni steni ji je le nekaj metrov zmanjkalo do vrha, z višino 46+ pa je vseeno prišla do zanesljive zmage. Ob njenem nastopu je na koprskem prizorišču vladalo nepopisno vzdušje. Druga je bila izkušena Avstrijka Jessica Pilz (40+), tretja pa 17-letna Američanka Annie Sanders (39+). Italijanka Laura Rogora, ki je bila v polfinalu druga, je v finalnem nastopu povsem odpovedala in zasedla zadnje, osmo mesto (19+).

Tudi v moški konkurenci se je zmage v Kopru veselil olimpijski prvak iz Pariza. Najbolje je v današnjem finalu plezal 19-letni Britanec Toby Roberts, ki je splezal do višine 40. Drugi je bil dve leti mlajši Japonec Sorato Anraku (35), tretji pa Francoz Sam Avezou (31+). Med osmerico finalistov ni bilo domačih plezalcev.

Koprsko tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju si je v živo ogledala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, med gledalci pa sta bila tudi domača dobitnika olimpijskega odličja iz Pariza, zlata judoistka Andreja Leški in srebrni kajtar Toni Vodišek.